Ed Sheeran kondigt pauze van anderhalf jaar aan om bij zijn vrouw te zijn

28 augustus 2019

06u46

Bron: AD/The Sun 0 Celebrities Na 2 jaar lang toeren over de hele wereld met zijn ‘Divide’-tournee last Ed Sheeran een stop in van 1,5 jaar. Dat maakte de zanger bekend tijdens zijn laatste concert van de reeks in zijn woonplaats Ipswich. Dit meldt The Sun.

De 28-jarige Sheeran wil de komende periode tot rust komen en tijd met zijn vrouw Cherry Seaborn doorbrengen. De twee trouwden na jarenlang samenzijn in december 2018 en zouden aan een gezin willen beginnen.

"Dit is een bitterzoet moment voor mij en veel mensen backstage. We zijn 2 jaar lang op tournee geweest en dat komt nu tot een einde. Het voelt alsof je het uitmaakt met je geliefde met wie je al een tijd samen bent. Dit is het laatste concert dat ik geef voor de komende 18 maanden," aldus Ed. Sheeran gaf meer dan 250 shows tijdens zijn ‘Divide’-tournee.