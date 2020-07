Ed Sheeran kan maar niet ontsnappen aan zijn véle verslavingen: “Ik eet, drink, rook en gebruik drugs tot ik ziek ben” Melissa Van Ostaeyen

Zo eens in de twee jaar brengt hij een recordalbum uit, daarna verdwijnt hij steevast een jaar van de radar. Niet alleen omdat Ed Sheeran toch al hoog en droog zit voor de rest van zijn leven. De 29-jarige artiest heeft die pauzes hard nodig, omdat het celebrity-leventje té veel verleidingen met zich meebrengt. "Ik ben enorm gevoelig aan verslavingen", bekent hij. "Van drank, drugs en sigaretten tot iets simpels als vettig eten. Ik kan mezelf volproppen tot ik ziek ben."

In tegenstelling tot zijn goede vriendin Taylor Swift verrast Sheeran zijn fans na de lockdown niet met een nieuw album. Wél met een zelfhulpboek. De zanger sprak deze week met zijn Amerikaanse uitgever, die zich specialiseert in boeken over verslavingen, en die laatste deelde dat interview exclusief met The Sun. Het is bijna een jaar geleden dat Sheeran nog met de pers heeft gesproken, en daar heeft hij een goede reden voor.

Jonge Elton John

“De showbizz-wereld is harder dan je denkt”, aldus Sheeran, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij worstelt met bepaalde aspecten van zijn bekendheid. “Niet alleen door de concurrentie en de wilde verhalen in de media, maar in het bijzonder door de glitter en glamour.”

“Vergelijk het met de jonge jaren van Elton John. Zo verblind door de spotlights dat hij zich op drank en drugs stortte. Zo ging het bij mij ook. Al die extravagante feestjes met het beste eten, de duurste champagne... Het is belachelijk makkelijk om drugs te krijgen als je doet wat ik doe. Ik heb Eltons biografie ‘Me’ gelezen en ik herkende me in zijn verhaal: vier emmers ijs vlak na elkaar eten tot ik ervan moet overgeven? Ja hoor, dat heb ik ook al meegemaakt. Martini’s blijven binnenkappen tot je je limiet hebt bereikt, gewoon om te weten hoeveel je kan drinken? Been there, done that. Blijkbaar heb ik een persoonlijkheid die bijzonder vatbaar is voor verslavingen. En dat kan over alles gaan. In mijn geval gaat het van drank, drugs en sigaretten tot iets simpels als vettig eten. Ik kan mezelf volproppen tot ik ziek ben. Mijn bandleden noemden me ‘Two Dinner Teddy’, omdat ik meestal twee maaltijden bestelde in plaats van eentje.”

Tours waren één waas van optreden, vettige rommel eten, feesten en drinken tot in de vroege uurtjes, in elkaar zakken op de tourbus en daar dan mijn roes uitslapen tot ik bij de volgende concerthal arriveerde Ed Sheeran

Vooral wanneer hij op tour was maakte hij het vaak te bont. “Het was één waas van optreden, vettige rommel eten, feesten en drinken tot in de vroege uurtjes, in elkaar zakken op de tourbus en daar dan mijn roes uitslapen tot ik bij de volgende concerthal arriveerde. Het daglicht zag ik dus meestal niet. Letterlijk elke avond was er een feestje, want in elke stad kwam ik wel iemand tegen die ik al een tijdje niet meer gezien had. Drinken werd een routine. Thuiskomen was erg raar, want intussen waren er drie jaren van mijn leven gepasseerd en ik wist niet waar die naartoe waren. Ik kon me dan ook de helft niet meer herinneren.”

Geen mate

“Het probleem is dat ik geen mate ken”, bekent de ‘Shape Of You’-zanger. “Ik zie het punt niet van één glas wijn, ik heb liever ineens twee flessen. Suiker, junkfood, cocaïne, alcohol... Hoe meer je ze consumeert, hoe beter ze voelen. Maar natuurlijk zijn ze allemaal heel slecht voor je. Het is spijtig dat gezonde dingen meestal niet verslavend zijn, maar de schadelijke wel. Uiteindelijk word je er ook alleen maar depressief van, en dan probeer je die negatieve gevoelens weg te werken door nog méér van al het bovenstaande te gebruiken. Het is een vicieuze cirkel. Dat is precies wat een verslaving is. Moderatie is de belangrijkste factor, maar eens je verslaafd bent, is dat haast onmogelijk.”

Ik doe niets half. Ik kan nooit stoppen. En dan heb ik het niet alleen over drank en drugs, maar ook over andere dingen zoals tattoo’s. Kijk naar mij, ik sta helemaal vol. Ed Sheeran

Lichaam vol tattoo’s

Het zijn echter niet alleen de schadelijke substanties die Sheeran in de ban houden. Ook verrassend banale dingen kan hij maar niet van zich afschudden. “Blijkbaar zijn sommige personen nu eenmaal gevoeliger aan zulke verleidingen, en ik ga er niet om liegen: ik hoor daar zéker bij. Ik doe niets half. Ik kan nooit stoppen. En dan heb ik het niet alleen over drank en drugs, maar ook over andere dingen zoals tattoo’s. Kijk naar mij, ik sta helemaal vol. Binnenkort is er geen plekje meer over. Ik ben ook zo’n persoon die de hele nacht zal opblijven om een serie uit te kijken, ook als ik vroeg moet opstaan en eigenlijk wil slapen. Bingewatchen is iets waar ik geen rem op kan zetten.” Streamingdiensten zoals Netflix spelen zelfs in op dat verslavende aspect door de volgende aflevering automatisch af te spelen nadat de vorige is afgelopen. “Ik heb het gevoel dat ik alle films in de wereld al gezien heb. En dat allemaal terwijl ik me door een eindeloze voorraad Monster Munch-chips heen werk.”

Neerwaartse spiraal

Een deel van zijn gedrag is volgens Ed ontstaan omdat hij zo teleurgesteld was in zijn wereldwijde faam. ‘Money is the root of all evil and fame is hell’, zo zingt hij. En hij meent het nog ook. “Ik wilde beroemd worden, dat geef ik toe. Ik denk dat elke artiest daarvan droomt. Maar ik denk dat de realiteit ook bij elke beroemde artiest tegenvalt. Eén van mijn doelen was bijvoorbeeld om in het Wembley-stadion te spelen, het grootste van het Verenigd Koninkrijk. Ik was de eerste solo-artiest die daar in zijn eentje stond. Je zou denken dat je je dan euforisch voelt: ‘Ja, dít is het, nu heb ik het gemaakt!’, maar eigenlijk leer je niets van die successen. Ik heb veel meer geleerd uit de fouten die ik onderweg heb gemaakt. En achteraf denk je dan: shit, wat moet ik nú nog doen om dat te overtreffen? Stiekem verlang ik soms naar die concerten in het begin, waarbij er maar twee man kwam opdagen. Dat was teleurstellend, maar de lat lag toen nog niet zo hoog. Vandaag voel ik de prestatiedruk.”

Mensen veranderen wanneer je geld hebt. Elke dag stond er wel iemand aan mijn deur. Ed Sheeran

Vrienden verloren

Bovendien bleek beroemd zijn geen goede manier om vrienden te maken. In tegendeel. “Vanaf het moment dat je geld hebt zegt iedereen altijd: oh, dat moet geweldig zijn”, verzucht hij. Want ja, geld heeft hij in ieder geval genoeg. Sheeran heeft inmiddels een kleine 220 miljoen euro op de bank staan, wat hem de rijkste Brit onder de 30 maakt. “Maar op vele vlakken is het dat niet. Want mensen worden.... raar. Ze doen raar tegenover mij. Familieleden en vrienden gedroegen zich plots héél anders. Er stond elke week wel iemand aan mijn deur met een verzoek.” Wanneer hij niet op zo’n verzoekje inging, barstte de bom. “Ik ben veel vrienden verloren sinds ik bekend geworden ben. Niet omdat ik hen ben gaan negeren, he. Maar omdat ze hun ware aard lieten zien. Er zijn mensen die ik vertrouwde die van me gestolen hebben. Geld is volgens mij dus niet de sleutel tot geluk, het veroorzaakt zelfs enorm veel problemen. En zelfs de vrienden die me niet om geld vroegen - mensen die ik al jaren kende - gingen me anders bekijken omdat ik een hit op de radio had. Ze wisten plots niet meer hoe ze met mij moesten omgaan, terwijl er voor mij op dat gebied niets was veranderd.”

Depressie

Ed worstelde al snel met gevoelens van depressie en en greep - onder andere - naar de fles. “In het begin was mijn carrière leuk en interessant, maar na een tijdje vraagt die neerwaartse spiraal zijn tol. Ik had zware katers, ik was enorm veel bijgekomen en haatte wat ik in de spiegel zag. Ik vroeg me af wat het punt was, maar op een erg donkere manier, snap je? Ik vroeg me af: waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier? Maakt het allemaal wel iets uit? Heeft het nut dat ik leef?”

“Tijdens de ergste dagen was ik gewoon 19 uur lang op mijn gsm bezig. Want ja, ook sociale media mag je toevoegen aan de lange lijst van dingen waar ik verslaafd aan ben. Ik vermeed sociaal contact en was alleen nog bezorgd om mijn online imago. Dat is een deel van mijn job, maar na maanden van eindeloos scrollen realiseerde ik me: waar ben ik mee bezig? Genoeg is genoeg: het was tijd om er iets aan te doen.”

Lange pauze

Zijn fans schrokken zich rot toen hij in 2015 aankondigde dat hij een volledig jaar pauze inlaste. “Geen sociale media, geen muziek, geen optredens, geen interviews, geen gedoe”, Ed ratelt het af met een zucht van opluchting. “Ik moest dringend weer tijd voor mezelf maken. Meer vrienden en familie zien. Meer tijd doorbrengen met mijn vriendin.”

Het was immers Cherry Seaborn, vandaag zijn echtgenote, die hem deed inzien dat hij verkeerd bezig was. “Zij was altijd al bezig met een gezonde levensstijl: groene dingen eten, veel lachen, het rustig aan doen. Ze kent mij al sinds de middelbare school en ze zag hoe ik veranderd was. Ze zei me: ‘Als je nu niets doet, komt het niet meer goed met je.’ Dus ja, wat doe je dan?”, haalt hij de schouders op. “Tijdens die pauze viel er een enorm gewicht van mijn schouders. Letterlijk en figuurlijk, want Cherry leerde me dat een salade niets was om bang voor te zijn. (lacht) Ik voelde me vrijer en gezonder dan ik in jaren gedaan had. Daarom besloot ik om regelmatig zo’n lange pauze in te lassen, tussen albums door. Ik denk ook niet dat ik nog ga terugkeren naar sociale media. Dat deed ik vooral om de jeugd te entertainen, maar ik ben bijna 30. De jongere generaties gaan zichzelf niet meer herkennen in de teksten van mijn volgende album, dat is gewoon realistisch. Dus ik ga ze ook niet door hun strot duwen. Ergens wil ik ook niet de persoon zijn die 11-jarigen aanspoort om een iPhone te hebben. Dat voelt niet juist.”

Wanneer dat nieuwe album er komt, geeft hij niet prijs. Maar dat hij kort daarna opnieuw een jaar zal verdwijnen, daar is hij wél zeker van. “Reken maar”, lacht hij. “Ik hou van mijn muziek en ik maak sowieso nog een comeback, maar ik heb nu gelukkig ook andere dingen gevonden die me gelukkig maken. Ik denk dat ik - naar goede gewoonte - ook verslaafd geraakt ben aan rust.”

