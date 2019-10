Ed Sheeran is plots schilder, en ook deze celebs houden er onverwachte (en zelfs ronduit vreemde) hobby’s op na MVO

12 oktober 2019

10u00 0 Celebrities Ed Sheeran is het zingen even beu. Hij kondigde alweer een pauze van een jaar aan, waarin hij zich wil focussen op zichzelf en zijn familie. Maar niets om handen hebben gaat natuurlijk al snel vervelen. Ed vond een nieuwe hobby om zich mee bezig te houden: schilderen.

“Ik ben al een volledige maand, sinds het einde van mijn tour, aan het schilderen”, laat hij weten via Instagram. Daar toonde hij bovendien dat hij al verschillende kunstwerken heeft afgewerkt. “Ik had het voordien nog nooit gedaan, maar ik vond het erg leuk. Ik voelde me nogal nutteloos eens de tour was afgelopen, want zingen en schrijven is al wat ik ooit heb gekend. Het was heel tof om een nieuwe manier te ontdekken waarop ik creatief kon zijn. Ik kan het aan iedereen aanraden!”

Sheeran is van plan om zijn nieuwste creaties te verkopen, al is het nog niet bekend hoeveel geld hij daarvoor zal vragen.

CELEBS EN HUN HOBBY’S

Sheeran is niet de enige artiest die er een hobby op nahoudt die weinig tot niets met zijn job te maken heeft. Ook deze celebrities houden zich met onverwachte, en soms zelfs ronduit vreemde dingen bezig...

1. Johnny Depp verzamelt Barbies

Nee, Barbies zijn blijkbaar niet alleen voor kleine kinderen. Johnny Depp verzamelt limited editions van de bekende pop. Naar eigen zeggen gebruikt hij de poppen om scènes uit zijn films na te spelen, ter voorbereiding op een rol. Daarnaast liet hij zijn kinderen ermee spelen. “Spelen met poppen is één van de dingen waar ik goed in ben”, grapte hij. Naar eigen zeggen heeft hij Barbies van Beyonce, Paris Hilton, Marilyn Monroe en ‘High School Musical’, maar ook speciale, op verzoek gemaakte poppen.

2. Mila Kunis is een gamer

Actrice Mila Kunis is dan weer een rasechte gamer. Ze houdt vooral van online spelletjes, die ze op haar computer kan spelen. Naar eigen zeggen is ze geobsedeerd door World of Warcraft, een online rollenspel met duizenden deelnemers. Daar kan ze - anoniem - haar innerlijke nerd de vrije loop laten. “Ik blijf soms tot de vroege uurtjes van de ochtend op om een level omhoog te gaan”, bekent ze. “Ik ben een echte freak.”

3. Paris Hilton vangt kikkers

Haar kleine handtas-hondjes zijn niet de enige dierenvrienden in het leven van Paris Hilton. De hotelerfgename is ook dol op kikkers, zo zegt ze. Haar favoriete hobby? Die diertjes vangen in haar grote tuin, waar ook een groot meer is. Geen zorgen, ze is een bekende dierenrechten-activiste, dus ze doet de kikkers geen kwaad en laat ze achteraf gewoon weer vrij.

4. Azealia Banks is een heks

Zangeres Azealia Banks doet dan weer héél andere dingen met kikkers. Zij is in haar vrije tijd... een heks. Ze choqueerde haar volgers met (inmiddels verwijderde) foto’s op sociale media. Ze toonde een klein altaar in een kamer die ze speciaal gebruikt voor het uitoefenen van hekserij. Ze noemt het zelf ‘brujeria’, een Spaans woord voor de toverkracht van heksen. Op het altaar waren sporen van bloed te zien, en wat de resten van twee kippen leken te zijn. Ze ontkent niet dat ze dieren heeft geofferd. “Echte heksen doen echte dingen”, besluit de rapper.

5. Rod Stewart gaat nergens naartoe zonder zijn modeltreinen

Dat de Britse rocker Rod Stewart een passie heeft voor muziek, is wel duidelijk. Maar dat hij ook geobsedeerd is door modeltreinen, weten maar weinig mensen. Nochtans gaat zijn liefde voor het speelgoed erg ver. Zijn collectie blijft maar groeien en heeft al duizenden ponden gekost. De zanger vertrekt zelfs niet op tour zonder een grote selectie van zijn verzameling. “Soms, als ik on the road ben, boek ik twee hotelkamers. Eentje voor mezelf, en eentje die volledig voor mijn treinen wordt gebruikt.” Vanaf het moment dat hij in een bepaald land arriveert, installeren zijn crewleden de treinen in de extra kamer, zodat Rod ze kan gebruiken wanneer hij zelf in het hotel aankomt.

6. M ike Tyson is een duivenmelker

Dat hij kan boksen weten we al, maar Mike Tyson blinkt ook uit in een andere sport: de duivensport. Elk jaar gaat hij met zijn prijsbeesten naar een awardshow in Ontario, Californië. Daar komen andere liefhebbers hun beste duiven tonen. De dieren nemen het bovendien tegen elkaar op in een race, waarbij ze zo snel mogelijk een bepaalde afstand moeten overbruggen. “Ik hoop dat de duivensport terug populair wordt bij jongere mensen”, meent Tyson. “Ik denk dat ze er veel voldoening uit kunnen halen.”

7. Angelina Jolie verzamelt messen

In films zoals ‘Wanted’, ‘Tomb Raider’ en ‘Mr. And Mrs. Smith’ zagen we al dat Angelina Jolie weet hoe ze met een mes moet omgaan. Maar haar liefde voor wapens gaat verder dan wat we te zien krijgen op het scherm. Angelina verzamelt al messen sinds ze haar eerste exemplaar kreeg, toen ze elf of twaalf jaar oud was. “Ze herinneren me aan mijn verleden, en ze hebben ook iets moois en traditioneels. Elk land heeft zijn eigen soort messen, dat is waarom ik ze gaan verzamelen ben.” Hoewel de grootte van haar collectie onbekend is, kan ze niet anders dan indrukwekkend zijn, na Jolie’s vele verre reizen én actiefilms.