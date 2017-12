Ed Sheeran: "Ik zou graag de openingsdans van Meghan Markle en prins Harry verzorgen" MVO

07u30 0 EPA Ed Sheeran wil de koninklijke openingsdans verzorgen. Celebrities Ed Sheeran, koning der openingsdansen, wil nu ook echt op een koninklijk huwelijk spelen. Toen hij gevraagd werd of hij de openingsdans van Meghan Markle en prins Harry wilde verzorgen, zei hij met een brede glimlach: "Ja, waarom niet?"

Sheeran was deze week nog in het koninklijk paleis om een lintje in ontvangst te nemen. De link met het aankomende koninklijke huwelijk was snel gelegd door de vele aanwezige journalisten. Ed blijft er vrij nuchter onder, en besluit dat hij het een eer zou vinden, moesten ze hem uitnodigen om te spelen op het feest.

Kate Middleton en prins William hadden ook een bekende artiest te gast op hun huwelijk. Daar zorgde Ellie Goulding, toevallig ook de ex-vriendin van Ed, voor de muziek.

'Perfect', de nieuwe single van Sheeran, is één van de populairste openingsdansen van het moment. Daarvoor had hij gelijkaardig succes met de hit 'Thinking Out Loud'.