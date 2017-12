Ed Sheeran deelt de meest dierbare herinneringen uit zijn jeugd voor het goede doel MVO

08u10 0 Getty Images for iHeartMedia Ed Sheeran Celebrities Ed Sheeran deelde de meest dierbare herinneringen uit zijn jeugd in een promocampagne voor #EndTheSilence, een organisatie die geld inzamelt voor kinderen in weeshuizen.

Hij onthult onder andere wat het favoriete liedje uit zijn kinderjaren was. "Dat was 'Carrickfergus' van 'Van Morrison & The Chieftains'. Ik weet zelfs niet meer hoe oud ik was toen ik dat nummer voor de eerste keer hoorde, het speelde gewoon constant tijdens mijn jeugd. Ik woonde in Yorkshire, ongeveer op vier uur van Londen. Mijn ouders gingen vaak naar de stad, en dan zat ik op de achterbank, en dát nummer speelde altijd op de radio. Ik zal het nooit vergeten. Liedjes en herinneringen gaan goed samen. Het is makkelijk om een herinnering te koppelen aan een bepaald liedje, of je iets te herinneren wanneer je een nummer hoort."

De zanger moedigt zijn fans naar aanleiding van de #EndTheSilence campagne dan ook aan om het favoriete liedje uit hun eigen jeugd te delen op sociale media.

Verder onthulde hij dat muziek een belangrijk onderdeel van zijn jeugd, en ook die van zijn broers, was. "Ik ben heel vroeg begonnen met het bespelen van muziekinstrumenten en ook met zingen. Ik heb er alleen spijt van dat ik niet langer mijn best heb gedaan om piano te leren spelen. Nu kan ik daar echt niets van!"

"Familie, muziek en stabiliteit, dat zijn de belangrijkste dingen in het leven. Daarom hoop ik ook dat jullie me bij willen staan in het helpen van kinderen die niet het geluk hebben gehad om die dingen te hebben."