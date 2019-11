Ed Sheeran blijkt familie van bekende maffiabaas Redactie

20 november 2019

20u00

Bron: Primo 2 Celebrities Ed Sheeran (28) moest even slikken toen hij het ontdekte, maar nu pakt hij er graag mee uit. De popster is familie van een van de meest meedogenloze maffiosi uit de geschiedenis van New York: Frank Sheeran, de koelbloedige killer rond wie de nieuwe Netflix-film ‘The Irishman’ draait.

Die film kan je vanaf 27 november zien. ‘Ed Sheeran vernam de waarheid van oudere familieleden toen bekend raakte dat ik deze film zou gaan draaien’, zegt regisseur Martin Scorsese. ‘Ja, Ed vertelde toen trots aan acteur Stephen Graham, die ook meespeelt in de film, dat Frank Sheeran (een rol van Robert De Niro, nvdr) een verre oom van hem is. Frank was een halve psychopaat die de huizen van zijn slachtoffers ‘verfde’ met hun eigen bloed. Ed vindt het wel stoer dat hij zo iemand in z’n familie heeft. Want ja, wie had dát gedacht van die doodbrave zanger?’