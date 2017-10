Ed Sheeran bekent: 'Ik verdween een jaar van het toneel om af te kicken' Melissa Van Ostaeyen

14u57 34 Celebrities Een jaar geleden beweerde hij nog een jaar vrij te nemen omdat zijn inspiratie op was, nu blijkt echter dat de vork heel anders in de steel zit. "Ik vluchtte weg van mijn drugsgebruik."

Photo News

Een opvallende bekentenis van nu-al-poplegende Ed Sheeran (26). In de Amerikaanse The Jonathan Ross Show deed hij voor het eerst zijn boekje open over 2016, het jaar waarin hij nergens te bespeuren was. Hij trad niet op, werkte niet aan nieuwe muziek en zijn sociale media waren stuk voor stuk inactief.

Op dat moment was de officiële verklaring dat Ed op zoek moest naar inspiratie. "Ik kan geen leuke songteksten meer bedenken als ik niets meemaak om over te schrijven. Ik zag alles enkel door het scherm van mijn smartphone, en dat moest veranderen."

Verslaafd

Wat écht moest veranderen? Zijn drugsverslaving. "Het begon allemaal op een feestje," legt de zanger uit. "Maar na een tijdje deed ik het ook wanneer ik alleen was. En dat veranderde alles. Lang heb ik gedacht dat ik het onder controle had. Ik had niet door hoe ver ik al gegaan was, tot mijn vrienden me op het hart drukten dat ik me moest herpakken. Toen heb ik besloten om er een jaar tussenuit te gaan."

Het zou vooral de druk van de plotse faam zijn, die hem ertoe aanzette om drugs te nemen. "Ik heb mezelf niet de tijd gegeven om me aan te passen aan de showbizz. Alles in het wereldje waarvoor ze me hebben gewaarschuwd, heb ik gedaan. Op één of andere manier sukkelde ik steeds in alle valkuilen. En het had gevolgen. Ik kon niet werken onder invloed. Ik kon niet optreden, niet schrijven."

Gered door Cherry

Naar eigen zeggen zou zijn vriendin, Cherry Seaborn (25), de voornaamste reden voor zijn herstel zijn. "Zij heeft me erdoor gesleurd," klinkt het dankbaar. "Zonder haar had ik dit nooit gekund." Ed vertelde eerder al over het belang van zijn relatie. "Cherry houdt van me om wie ik ben, ze kende me al lang voor ik beroemd werd. We hebben samen in het middelbaar gezeten." De twee hadden een lange-afstandsrelatie toen Cherry in de VS studeerde, maar al snel keerde ze terug naar Engeland om bij Ed te zijn. Sinds eind vorig jaar loopt het gerucht dat het koppel inmiddels verloofd is, maar daarover geeft de roodharige artiest nog geen uitsluitsel.

Reporters / XPosure Ed met zijn (misschien?) verloofde, Cherry Seaborn.