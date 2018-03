Echtgenote Donald Trump jr. vraagt scheiding aan SD - MVDB

16 maart 2018

10u03

Bron: ANP 10 Celebrities Vanessa Trump (40), de schoondochter van de Amerikaanse president Donald Trump, wil scheiden van haar echtgenoot Donald Trump jr (40). Vanessa heeft donderdag de scheiding aangevraagd bij de rechtbank van Manhattan (New York City).

Vanessa kiest voor een scheidingsprocedure zonder een juridische strijd over de zeggenschap over hun vijf kinderen en de verdeling van hun bezittingen. Dit duidt erop dat de ex-geliefden onderling al afspraken gemaakt over de kinderen.

Ze stellen in een verklaring dat hun kinderen hun prioriteit blijven en dat ze elkaar en elkaars familie respecteren, meldden Amerikaanse media. Die suggereren dat ex-fotomodel en actrice Vanessa Kay Haydon genoeg heeft van een leven in de politieke schijnwerpers. Ze zou zich ook steeds meer zijn gaan irriteren aan 'het losgeslagen getwitter' van haar man.

Trump junior is een cruciaal figuur geworden in het onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische bemoeienissen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat komt vooral omdat hij in juni 2016 met campagnemedewerkers van zijn vader een ontmoeting had met een Russische advocate. Zij zou hebben gesuggereerd dat ze de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in een kwaad daglicht kon stellen.

Donald Trump jr. en Vanessa Kay Haydon waren sinds 2005 getrouwd. Hun vijf kinderen zijn tussen de drie en tien jaar oud.