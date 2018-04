Echtgenote Bill Cosby voor het eerst mee naar rechtbank MVO

25 april 2018

06u33 0 Celebrities Camille Cosby heeft zich voor het eerst laten zien tijdens de tweede behandeling van de rechtszaak tegen haar man Bill. De 74-jarige stond haar echtgenoot bij tijdens het slotpleidooi van zijn advocaten.

Cosby is de eerste Hollywoodster die voor misbruik terechtstaat sinds de opkomst van #MeToo. Zijn juridische team besprak die beweging in het pleidooi. "Ja, we moeten seksueel misbruik aanpakken", aldus een van zijn advocaten. "Maar een beschuldiger ondervragen is niet hetzelfde als slachtoffers de schuld geven." Een andere raadsman van de gevallen komiek vroeg de jury "in verweer te komen tegen geruchten, roddels en oppervlakkigheid."

Celebrities Karaktermoord

Ook de aanklager sprak de jury nog een keer toe. Hierbij was de vrouw van de The Cosby Show-ster niet aanwezig. De aanklagers beschuldigden de verdediging er onder meer van karaktermoord te hebben gepleegd op de beschuldigers. "Zij is precies de reden waarom slachtoffers van seksueel geweld deze misdaden niet aangeven", zei één van hen over een advocaat van Cosby.

De komiek grijnsde volgens Deadline enkele keren toen er tijdens het pleidooi over de beschuldigers werd gesproken. Een aanklager stelde daarop: "Hij lacht, alsof het grappig is. Maar er is absoluut niets grappig aan dat hen hun mogelijkheid om toestemming te geven is ontnomen."

Alhoewel tijdens deze rechtszaak meerdere vrouwen hebben getuigt dat ze gedrogeerd en misbruikt zijn door Cosby, draait de zaak slechts om één van hen, Andrea Constand. De jury heeft woensdag nog een overleg met de rechter en gaat dan in beraad over de schuldvraag. De 80-jarige wordt aangeklaagd voor drie misdrijven, op elk staat maximaal tien jaar cel.