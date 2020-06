Echtgenote Bill Cosby: “#MeToo-beweging is racistisch” SDE

25 juni 2020

10u34

Bron: Page Six 0 Celebrities Camille Cosby (76), de echtgenote van de Amerikaanse komiek Bill Cosby (82), heeft voor het eerst in zes jaar een interview gegeven over haar voor verkrachting veroordeelde echtgenoot. Dat doet ze naar aanleiding van het nieuws dat het Hooggerechtshof van Pennsylvania Cosby’s zaak opnieuw zal bekijken.

Bill Cosby zit momenteel een celstraf van drie tot tien jaar uit voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in 2004. Na beroep van z'n advocaten gaat het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania z'n zaak opnieuw bekijken. Het gaat meer bepaald om twee bepaalde aspecten van de zaak die herzien worden.

Camille, z'n echtgenote, is “erg, erg blij” met de beslissing. Dat vertelt ze aan ABC News. “Het Hooggerechtshof heeft gezegd: ‘Wacht even. Er zijn hier een paar problemen. Die kunnen in aanmerking komen voor een beroep." In het gesprek haalt de vrouw ook uit naar de #MeToo-beweging. “Van in het begin, teruggaand tot de slavernij van Afrikaanse mensen, hebben blanke vrouwen overal ter wereld zwarte mannen beschuldigd van seksueel misbruik, zonder enig bewijs.” Daarmee zegt Camille in feite dat de vrouwen zich racistisch gedragen tegenover de mannen die ze beschuldigen.

Ze vergelijkt de zaak van haar echtgenoot met een zaak uit 1955, waarbij de 14-jarige zwarte jongen Emmett Till gelyncht werd na beschuldigingen van een blank meisje. “De parallel is dat eeuwenoude feit dat voornamelijk blanke vrouwen beschuldigingen uiten tegen zwarte mannen, die niet bewezen zijn. Het resultaat voor Emmett Till, dat z'n lichaam zo verminkt was, was zo verschrikkelijk. Ik bedoel, er zijn gewoon geen woorden voor dat soort hatelijkheid.”

