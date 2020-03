Echtgenoot Nicki Minaj gearresteerd: Petty verzuimde zich te registreren als zedendelinquent SDE

05 maart 2020

07u16

Bron: TMZ 0 Celebrities Kenneth Petty (41), de echtgenoot van Nicki Minaj (37), is woensdag gearresteerd in Californië nadat duidelijk was geworden dat hij verzuimd had om zich te laten registreren als zedendelinquent. Volgens de Amerikaanse wet moeten veroordeelde delinquenten daarvan melding maken, maar dat had Petty niet gedaan. Dat schrijft TMZ.

In 1995 werd Petty veroordeeld voor poging tot verkrachting, toen hij en het slachtoffer 16 jaar oud waren. Volgens de openbare aanklagers gebruikt hij een scherp object om het meisje te verplichten tot seks. Volgens Minaj stak het anders in elkaar. “Hij was 15, zij 16. Ze hadden een relatie. Dus maak ervan wat je wilt maar niemand kan mijn leven overhoop gooien,” liet de zangeres ruim een jaar geleden weten. Haar echtgenoot zat wel een celstraf uit voor dat feit. Maar volgens de wet had hij zich dus in Californië moeten registreren als zedendelinquent, iets wat Petty naliet. De zaak kwam aan het licht toen de man in november werd aangehouden vanwege een verkeersovertreding, waarna de dienstdoende agent erachter kwam dat hij niet als zedendelinquent geregistreerd stond.

Als hij veroordeeld wordt voor die nalatigheid, kan hij tot tien jaar cel krijgen. Aanklagers eisten huisarrest voor Petty, maar uiteindelijk werd besloten dat hij een enkelband moet dragen, zich moet houden aan bepaalde tijden en geen drugs mag gebruiken. Ook diende hij zijn paspoort in te leveren en mag hij slechts reizen binnen het zuiden van Californië. Petty werd vrijgelaten nadat er een borgsom van 100.000 dollar voor hem was betaald.

Bekijk ook: Nicki Minaj gaat met pensioen