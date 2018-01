Echtgenoot 'Glee'-actrice Naya Rivera trekt aanklacht huiselijk geweld in MVO

De rechtbank van Kanawha County in de Amerikaanse staat West Virginia heeft de zaak tegen Naya Rivera geseponeerd. De Glee-actrice werd in november aangehouden voor huiselijk geweld tegenover haar man Ryan Dorsey, maar die heeft besloten de aanklacht in te trekken.

Naya zou haar echtgenoot tijdens Thanksgiving meerdere malen geslagen hebben, waarop Ryan de politie belde. Dit zou gebeurd zijn tijdens een wandeling met hun twee-jarige zoon. De actrice kwam destijds op borgtocht vrij.

Een week na het incident vroeg Naya voor de tweede keer de scheiding aan, nadat ze dat eerder al in november 2016 deed. Afgelopen september vroeg ze een rechter nog de door haar ingezette scheidingsprocedure stop te zetten. In de nieuwe scheidingspapieren vraagt Naya om gedeelde voogdij over hun zoon Josey.