Echtgenoot Dolly Parton voor het eerst in 40 jaar gezien (en dat beroert de gemoederen) TDS

06 januari 2020

17u00

Bron: Daily Mail/MEAWW 0 Celebrities Carl Dean (77), de man van Dolly Parton (73), werd recent voor het eerst in 40 jaar publiekelijk gezien en gefotografeerd. Een uiterst opmerkelijk moment, gezien de countryzangeres en haar man zich nooit uitlaten over hun liefdesleven en Carl Dean zich bewust ver op de achtergond houdt. Hoewel sommige fans van Dolly verrast waren om een zeldzame glimp van Dean op te vangen, spreken velen echter schande over de foto’s, die gemaakt werden door paparazzi.

Het huwelijk tussen Dolly Parton en haar man kan eigenlijk tot de best bewaarde geheimen van Hollywood worden gerekend. Hoewel de twee al 53 jaar getrouwd zijn, vergezelde echtgenoot Carl Dean zijn vrouw de afgelopen vier decennia niet één keer bij een optreden of event, laat staan dat hij überhaubt publiekelijk werd gezien. Tot hij recent door paparazzi werd gefotografeerd in een buitenwijk van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee, waar hij rustig boodschappen deed.

Carl is altijd het tegenovergestelde geweest van Dolly, die steeds uitbundig en openhartig is. “Hij verlaat nauwelijks het huis en heeft niet echt contact met mensen, tenzij dat absoluut moet”, aldus een familievriend in de Amerikaanse media. “Carl leeft nog steeds teruggetrokken en zal hun huis tijdens de week slechts een handvol keren verlaten... Een groot verschil met Dolly.”

(lees verder onder de foto)

Ziekte van Alzheimer

Zeker nu Dean getroffen werd door de ziekte van Alzheimer blijft hij liever ver weg van de media. De diagnose deed het echtpaar beloven nog het beste uit het leven te halen, zolang de toestand van Carl dat nog toelaat. “Ze gingen vroeger al op maandenlange vakanties en reizen ook nu steeds vaker naar hun rustige vakantiehuis aan Old Hickory Lake, ten noorden van Tennessee”, klinkt het. “Daar genieten ze van de buitenlucht en gaan ze zelfs het water in tot aan hun enkels. Ze lijken weer tieners als ze daar zijn, het doet de jaren wegsmelten.”

De ‘Jolene’-zangeres en Carl trouwden in 1966 en vierden hun 50-jarig jubileum in 2016. Ze vernieuwden toen zelfs hun geloften en lieten de gelegenheid - uitzonderlijk genoeg - niet onopgemerkt voorbijgaan. “Als ik het allemaal opnieuw moest doen, dan zou ik het weer helemaal doen. En dat deden we”, zei Parton toen. “Ik sleep hem ook de komende 50 jaar al schoppend en schreeuwend weer met me mee. Wens ons dus veel geluk!”

Schending van de privacy

Toch zijn sommigen niet opgezet met de foto’s die gepubliceerd werden van Carl. Een groot aantal van haar fans laat via de sociale media weten dat ze vinden dat zijn privacy gerespecteerd moest worden. Zelfs al is hij de wederhelft van een wereldberoemde zangeres. “Laat hem toch gerust. Als hij onder de radar wil blijven, moeten de paparazzi dat respecteren. Vooral als je weet dat Dolly zo veel dingen doet voor de media”, klinkt het. En ook: “Als hij niet lastiggevallen wil worden, val hem dan ook niet lastig! Wees respectvol!” en “De paparazzi doen alsof deze man al tientallen jaren het daglicht niet heeft gezien. Geen wonder dat hij jullie wil vermijden!”