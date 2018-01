Dylan Farrow geeft interview over misbruikende vader Woody Allen MVO

06u45 0 AP Woody Allen Celebrities Dylan Farrow zal voor het eerst op televisie over het misbruik van haar adoptievader Woody Allen spreken, in een interview met presentatrice Gayle King voor het programma 'CBS This Morning'. Op 17 januari verschijnen een aantal previews in het programma, waar het gehele interview op 18 januari wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender.

"Ik ben geloofwaardig en vertel de waarheid," aldus Farrow. "Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat elk misbruikt persoon ertoe doet. En dat ze tezamen voor verandering kunnen zorgen."

Dylan's broer Ronan schreef het schokkende verhaal over Harvey Weinstein, naar wie hij maandenlang onderzoek deed, voordat The New York het stuk over Weinstein's seksuele wangedrag plaatste. Dankzij Ronans artikel durfden veel vrouwen en mannen ook over hun misbruik te vertellen. Hiermee kwam de #MeToo beweging op gang.

Woody Allen zou Dylan misbruikt hebben toen ze zeven jaar oud was, iets wat hij altijd ontkend heeft. Dylan schreef meerdere malen voor The New York Times en recent nog The Los Angeles Times over het misbruik van haar vader. Diverse Hollywood acteurs en actrices zeggen zich nu te schamen om met Allen samengewerkt te hebben. Timothée Chalamet, die favoriet is bij de komende Oscar-uitreiking, geeft zijn salaris dat hij verdiende aan de volgende film van Woody Allen weg aan Time's Up, RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) en het LGBT Community Centre in New York.