Dwayne 'The Rock' Johnson wordt opnieuw vader

06u24 0 Getty Images Lauren Hashian en Dwayne Johnson Celebrities Babynieuws voor Dwayne 'The Rock' Johnson (45) en zijn vriendin Lauren Hashian (33): zij verwachten hun tweede kind samen en het wordt wederom een meisje. De twee hebben al een dochtertje, Jasmine Lia, en breiden hun gezin in het voorjaar van 2018 uit. De 'Jumanji: Welcome To The Jungle'-acteur maakte dit bekend via Instagram.

"Onze Jasmine Lia heeft groot nieuws te melden - IT'S A GIRL!", schreef The Rock bij een foto van zijn dochter, die onder de kerstboom zat. Boven haar hoofd had hij een papier gehangen met daarop de tekst: "Ik kan niet wachten een grote zus te worden en eindelijk de baas te zijn!"

The Rock meldde dat hij omringd is door prachtige, sterke vrouwen en dat hij het niet anders had willen hebben. "Ik ben de enige man in het huis."

De acteur en zijn Lauren verwelkomden Jasmine Lia in 2015. Met zijn ex-vrouw Dany Garcia heeft hij een 16-jarige dochter, Simone.