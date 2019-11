Dwayne ‘The Rock’ Johnson wordt nieuwste DC-superheld, Black Adam: “Dit is een droom die uitkomt” MVO

15 november 2019

10u46 1 Celebrities Dwayne ‘The Rock’ Johnson kruipt binnenkort in de huid van DC-superheld Black Adam. Die bevindt zich in hetzelfde universum als een andere recente DC-film: ‘Shazam!’. Voor The Rock is het naar eigen zeggen een droom die uitkomt.

“Al sinds mijn kindertijd vond ik superhelden geweldig”, vertelt hij. “Dat ik er nu zelf eentje mag zijn maakt die cirkel echt rond.” Het is al van 2007 geleden dat The Rock voor het eerst aankondigde dat hij Black Adam zou gaan spelen, maar in 2009 werd het project voor onbepaalde tijd uitgesteld. Net toen fans begonnen te geloven dat de film er nooit zou komen, maakte Johnson op Instagram het heuglijke nieuws bekend.

“Net als alle kinderen droomde ik ervan om een superheld te zijn, om coole superkrachten te hebben, te vechten voor wat juist is, en om mensen te beschermen. Alles veranderde voor mij toen ik 10 jaar oud was en de machtigste superheld aller tijden ontdekte: Superman. Hij was die held die ik altijd al wilde zijn. Maar een paar jaar later besefte ik dat hij ook de held was die ik nooit zou kunnen zijn: ik was te rebels, te onstuimig. Ik verzette me te veel tegen verstandig overleg en tegen de autoriteiten”, schrijft hij daar.

“Ondanks mijn problemen was ik nog altijd een goed kind met een goed hart - ik deed de dingen gewoon graag op mijn manier. Nu, jaren later, als een man met hetzelfde DNA als dat kind, komen mijn superheldendromen uit. Ik ben vereerd dat ik me bij het DC-universum mag voegen als Black Adam. Hij heeft magische krachten die erg lijken op die van superman, maar het verschil is dat hij wél een rebel is. Hij doet het juiste, maar dan wel op zijn manier. Waarheid en gerechtigheid, dé manier van Black Adam.”

Black Adam is een held die opduikt in hetzelfde universum als ‘Shazam!’, een ludieke superheldenfilm waarin Zachary Levi de hoofdrol speelde. Er was eerst sprake van dat Black Adam ook in die film zou voorkomen, maar dat idee werd al snel van de tafel geveegd. Nu krijgt hij dan eindelijk zijn eigen prent.

Wie is Black Adam?

Black Adam stamt uit het oude Egypte, waar hij nog de naam Teth-Adam had. Hij is een beruchte tegenstander van Superman in het DC-universum. Hij kreeg zijn krachten via dezelfde mysterieuze bron als de superhelden in ‘Shazam!’. Vandaar de bliksemschicht op zijn borstkast, die ook Zachary Levi in zijn film op zijn kostuum mocht dragen. Zo is hun band meteen duidelijk voor alle kijkers. Adam bezit de kracht van maar liefst zes goden, en wandelt altijd op de fijne lijn tussen ‘held’ en ‘schurk’.

Of Black Adam het in zijn eigen prent zal opnemen tegen Superman (in het DC Extended Universe gespeeld door Henry Cavill) of tegen Shazam, is nog niet duidelijk, maar het is waarschijnlijker dat men voor die laatste optie zal gaan.

‘Black Adam’ verschijnt op 22 december 2021 in de zalen.

