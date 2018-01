Dwayne 'The Rock' Johnson neemt fotografen bij de neus (en moet er zelf hartelijk om lachen) MVO

13u22 1 EPA Dwayne Johnson Celebrities Dwayne 'The Rock' Johnson werkt aan een fitnessproject waarvoor hij voortdurend gevolgd wordt door een filmcrew. Hij maakt het hen echter niet gemakkelijk.

"Iedereen staat hier op me te wachten, kijk maar, het is volledig gepland", zegt hij in een Instagramfilmpje. "Ze denken dat ik hier ga parkeren, uitstappen en klaar ga staan voor de opnames. Wacht maar, af en toe moet je eens kunnen lachen! Ik ga gewoon terug achteruit rijden..."

De cameraploeg is duidelijk in de war. "Kijk hen nu! Geweldig, toch?" Hoewel het om een eerder dom grapje ging, kon 'The Rock' er zelf alvast hartelijk om lachen.

Een foto die is geplaatst door therock (@therock) op 15 jan 2018 om 03:04 CET