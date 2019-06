Dwayne 'The Rock' Johnson krijgt Generation Award van MTV SD

13 juni 2019

17u57

Bron: ANP 0 Celebrities Dwayne ‘The Rock’ Johnson (47) krijgt maandag, tijdens de ‘2019 MTV Movie & TV Awards’, een bijzondere prijs overhandigd. De acteur en worstelaar mag de Generation Award in ontvangst nemen. Dat heeft de muziekzender bekendgemaakt.

"Johnson is een icoon in zowel films als op tv en is een van de meest geliefde acteurs van onze generatie geworden", zegt Amy Doyle, manager van onder meer MTV. “Gedurende zijn hele carrière heeft Johnson bewezen de ultieme stoere kerel te zijn. Daarnaast is hij een actieheld met talent voor komedie, een van de beste professionele worstelaars aller tijden en een echte familieman. Hij blijft het publiek wereldwijd boeien en we zijn dan ook erg blij dat we hem de Generation Award mogen overhandigen.” Johnson werd in de jaren 90 bekend als professioneel worstelaar. Nog steeds betreedt hij sporadisch de ring. In 2002 had Dwayne zijn eerste hoofdrol in een film: ‘The Scorpion King’. Ondertussen wist hij rollen te versieren in onder meer de ‘Fast and Furious’-reeks, ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ en ‘Baywatch’.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan acteurs die een indrukwekkende bijdrage hebben geleverd aan de film- en televisiewereld. Eerder werden onder anderen Chris Pratt, Will Smith, Reese Witherspoon en Robert Downey Jr. onderscheiden.

De MTV Movie & TV Awards worden maandag voor de 27e keer uitgereikt. Acteur Zachary Levi praat de show aan elkaar. ‘RBG’, ‘Game of Thrones’ en ‘Avengers: Endgame’ hebben de meeste kans op een prijs: ze werden elk vier keer genomineerd.