Dwayne Johnson maakt eigen tv-serie over problematische jeugd TDS

12 januari 2020

15u41

Bron: ANP 0 Celebrities Dwayne ‘The Rock’ Johnson (47) gaat voor een nieuwe NBC-serie terug naar zijn jeugd. De acteur werkt momenteel aan ‘Young Rock’, dat geïnspireerd is op zijn jonge jaren, meldt Fox News.

Johnson zal te zien zijn in alle 11 afleveringen. Ook is hij als uitvoerend producent bij de serie betrokken. “We gaan zien dat The Rock grote schade aanricht in de straten van Hawaï en gearresteerd wordt”, vertelt de 47-jarige acteur, die deels opgroeide op het eiland, over de serie. “We werden gedwongen het eiland te verlaten en verhuisden naar onder meer Nashville, Tennessee. Dat waren de jaren die heel vormend voor mij zijn geweest en me hebben gemaakt wie ik nu ben. De samenkomst van allerlei persoonlijkheden die in mijn leven kwamen en weer verdwenen, is gewoon fascinerend.”

‘Young Rock’ is de tweede NBC-serie waaraan Johnson meewerkt. Binnenkort is hij te zien in het tweede seizoen van ‘The Titan Games’. Net als in de eerste reeks host hij de show en is hij uitvoerend producent. Op het grote doek schittert de Amerikaan in ‘Jumanji: The Next Level’ en het nog te verschijnen ‘Jungle Cruise’.