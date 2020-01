Dwayne Johnson maakt doodsoorzaak vader bekend in emotionele video: “Jammer dat ik geen afscheid kon nemen” BDB

20 januari 2020

17u47

Bron: Page Six 1 Celebrities “Je was zonder twijfel m’n absolute held.” In een openhartige videoboodschap brengt Dwayne - The Rock - Johnson (47) een eerbetoon aan z’n vader Rocky. Die overleed vorige woensdag. De acteur geeft in het filmpje ook meer details over z’n doodsoorzaak.

In de videoboodschap bedankt de ‘Jumanji’-acteur allereerst z’n fans voor de vele lieve reacties die hij de voorbije dagen kreeg. Daarnaast geeft hij ook meer details over het overlijden van z’n vader, voormalig showworstelaar Rocky Johnson. “Hij voelde zich al een tijdje niet goed en worstelde met een zware verkoudheid en een infectie”, vertelt de spierbundel. “Daarna kreeg hij een veneuze trombose, een moeilijk woord voor een bloedprop in z’n been. Die prop ging naar boven in z’n lichaam, tot z'n longen, en daarna kreeg hij een hartaanval. Daar is hij uiteindelijk aan gestorven.”

(Lees verder onder de video.)

De manier waarop Rocky gestorven is, was volgens Johnson typerend voor z’n vader. “Hij was op alle vlakken snel, ook als worstelaar”, vervolgt hij. “Het is dus ergens logisch dat ook z’n dood bijzonder vlug ging. Wat wel jammer is: ik heb hierdoor geen afscheid van hem kunnen nemen. Langs de andere kant was zijn dood zelf redelijk pijnloos al kampte hij al geregeld met allerlei klachten die een gevolg waren van zijn worstelcarrière.”

The Rock maakte eerder ook al bekend dat hij de afscheidsrede geschreven heeft voor de begrafenis van z’n vader. “Je was een echte legende en brak een lans voor onze zwarte gemeenschap. Ik kwam als kind kijken naar je wedstrijden en keek echt naar je op. Je was m’n absolute held", besluit hij.