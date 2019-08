Dwayne Johnson is best betaalde acteur van 2019 SDE

21 augustus 2019

20u05

Bron: Forbes 0 Celebrities Dwayne Johnson (47) heeft goed geboerd in 2019. Het jaar is nog niet voorbij, maar volgens het zakenblad Forbes is Johnson, ook wel gekend als ‘The Rock’, nu al de best betaalde acteur van 2019. Daarmee laat de acteur onder meer Chris Hemsworth (36) en Robert Downey Jr. (54) achter zich.

Zakenblad Forbes bekeek welke acteur tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019 het meest verdiende, en dat bleek Dwayne Johnson te zijn. De man rijfde op een jaar tijd maar liefst 89,4 miljoen dollar binnen (zo'n 80.560.862 euro) en laat daarmee zijn collega’s ver achter zich. Dat heeft de acteur in de eerste plaats te danken aan een slimme keuze van projecten, die erg winstgevend blijken. Hij volgt steevast dezelfde filosofie, vertelde hij in 2018 aan Forbes: “Het publiek komt op de eerste plaats. Wat wil het publiek, en wat is het beste scenario dat we kunnen maken dat hen tevreden naar huis zal sturen?” En dus speelt Johnson mee in trekpleisters als ‘Jumanji’, ‘Baywatch’ en de ‘Fast & Furious’-reeks. Daar weet hij telkens ook een goede deal voor zichzelf uit de brand te slepen. En ook naast zijn filmwerk sluit hij lucratieve deals, met bijvoorbeeld royalties voor een eigen kledinglijn bij Under Armour.

Op de tweede en derde plaats staan twee Marvel-acteurs: Chris Hemsworth (76,4 miljoen dollar - 68.850.538 euro) en Robert Downey Jr. (66 miljoen dollar - 59.478.214 euro). De best betaalde acteur van vorig jaar, George Clooney, staat niet meer in de top 10.

Vrijdag wordt de lijst met best betaalde actrices gepubliceerd. Vorig jaar stond Scarlett Johansson bovenaan, met een totaal van 40,5 miljoen dollar (36.497.995 euro).

De volledige top 10:

1. Dwayne Johnson - 89,4 miljoen dollar (80.560.862 euro)

2. Chris Hemsworth - 76,4 miljoen dollar (68.850.538 euro)

3. Robert Downey Jr. - 66 miljoen dollar (59.478.214 euro)

4. Akshay Kumar - 65 miljoen dollar (58.582.308 euro)

5. Jackie Chan - 58 miljoen dollar (52.273.444 euro)

6. Bradley Cooper - 57 miljoen dollar (51.372.178 euro)

7. Adam Sandler - 57 miljoen dollar (51.372.178 euro))

8. Chris Evans - 43,5 miljoen dollar (39.205.083 euro)

9. Paul Rudd - 41 miljoen dollar (36.951.917 euro)

10. Will Smith - 35 miljoen dollar (31.544.320 euro)