Dustin Hoffman over Hollywood-schandaal: "Nooit begrepen waarom feminisme zo'n negatieve bijklank heeft"

De waslijst aan beschuldigingen tegen producer Harvey Weinstein neemt schrikbarende proporties aan. Twee actrices en een werkneemster beschuldigen hem inmiddels van verkrachting, heel wat anderen bevestigen dat hij hen ooit lastiggevallen heeft. Onder hen ook gevestigde namen als Angelina Jolie en Gwyneth Paltrow. Kristien Morato, onze showbizzreporter in Hollywood, bracht het gevoelige thema ter sprake bij Dustin Hoffman.

"Vijftig jaar geleden bestond die castingzetel ook al", klinkt het uit zijn mond. "Schwab's op Sunset Boulevard was zo'n befaamd plekje waar meisjes heel wat beloftes naar het hoofd geslingerd kregen. Het is heel goed dat het probleem nu besproken wordt, maar het heeft in een of andere vorm altijd wel bestaan. Niet alleen in ons wereldje trouwens. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom feminisme zo'n negatieve bijklank heeft. Vrouwen worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers, niet alleen op financieel vlak. Hun strijd is nog lang niet ten einde."

"Speech van Clinton"

Leonardo DiCaprio, George Clooney en Ben Affleck hebben de daden van Weinstein intussen scherp veroordeeld. Maar hoe komt het dat het zo lang duurde vooral mannelijke beroemdheden van zich lieten horen? "Goeie vraag. Misschien omdat we te veel aan onszelf denken? Ik herinner me een bijeenkomst van het Creative Artists Agency, waar toenmalig president Bill Clinton een speech hield. Hij had het over wapens en geweld in films. Voor onze kinderen is dat entertainment. Maar als de jeugd in South Central (een verkommerde buurt ten zuiden van Los Angeles; nvdr) dat zag, was dat hun dagelijkse leven. Het was hun manier om zich machtig te voelen, zij beschouwden de bendes als hun familie."

"Hoe rijm je dat?"

"De president kreeg daar veel applaus voor. Maar ik zei toen tegen mijn vrouw dat niemand in die zaal ooit een film zou weigeren omdat er te veel wapens in voorkwamen. Enerzijds willen we dat de wapenwet veranderd wordt, maar anderzijds blijven we het gebruik ervan verheerlijken. Hoe rijm je dat? Hetzelfde principe geldt eigenlijk voor de onderdrukking van vrouwen."

Tim P. Whitby/Getty Images for BFI Adam Sandler met echtgenote Jackie.

Ook Adam Sandler gaf een korte reactie op het Hollywood-schandaal dat nu losgebarsten is. "Vreselijk natuurlijk voor alle betrokkenen, daar hoeft geen tekeningetje bij. Ongelooflijk dat dit zo lang onder de mat kon geschoven worden. Je kan je niet eens inbeelden hoe die vrouwen zich gevoeld hebben. Elke man die ik ken, vindt dit absoluut niet kunnen."