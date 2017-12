Dustin Hoffman opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik Acteur vergreep zich aan twee vrouwen en kleedde zich uit voor een zestienjarig meisje IB

03u45

Bron: Variety, ANP/BuzzE 0 EPA Dustin Hoffman. Celebrities Nog eens drie vrouwen beschuldigen acteur Dustin Hoffman van seksuele misdragingen. Eén van hen was minderjarig toen de acteur zich ongevraagd voor haar uitkleedde en om een massage vroeg. Hoffman was de vader van een schoolvriendinnetje van de tiener. De overige twee zeggen dat Hoffman hen zonder hun instemming met zijn vingers penetreerde. De vrouwen doen hun verhaal in Variety.

Cori Thomas, een vriendin van Hoffmans dochter Karina, kreeg op 16-jarige leeftijd ongewild met een naakte Hoffman te maken, toen ze samen met hem in een hotelkamer op haar ouders aan het wachten was in Manhattan. Hoffman had zijn eigen dochter op dat moment al naar huis gestuurd. Toen hij alleen achterbleef met de tiener, kwam hij enkel bedekt met een handdoek rond zijn middel de badkamer uitlopen.

Daarna vroeg hij het meisje om hem een massage te geven. "Hij stond daar naakt. Ik viel bijna flauw, het was de eerste keer dat ik ooit een naakte man zag. Ik was doodsbang en wist niet wat ik moest doen. En hij speelde dat uit. Hij bleef daar staan en nam zijn tijd." Toen hij zich eindelijk weer bedekte, vroeg hij haar zijn voeten te masseren. Dat deed ze. "Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet dat ik nee kon zeggen, dus deed ik dat niet. Hij bleef maar vragen of ik zijn naaktheid wilde zien. Ik deed net of ik hem niet hoorde."

Uiteindelijk werd Thomas 'gered' door haar moeder, die haar kwam ophalen. Ze vertelde niets van wat er gebeurd was, ook om haar vriendin, Hoffmans dochter, bij wier huwelijk ze later nog bruidsmeisje was, niet in verlegenheid te brengen.

Ongewenste penetratie

De tweede vrouw die Hoffman van seksueel misbruik beschuldigd is Miranda Kester uit Los Angeles. De vrouw was in de jaren tachtig aanwezig bij een geluidsessie van de film Ishtar omdat haar toenmalige vriend in de studio werkte. Het incident, waarbij Hoffman haar bij hun derde ontmoeting ongevraagd in de krappe zangstudio met zijn vingers penetreerde, vond plaats in een ruimte waar de rest van de aanwezigen de acteur en haar alleen vanaf borsthoogte konden zien.

Bevroren

"Waar ik me het slechtste om voel is dat ik niet wist wat ik moest doen. Ik stond daar gewoon. Ik bevroor gewoon omdat ik niet wist wat me overkwam. Het is schokkend wanneer je zoiets overkomt." Hofmann zou zijn vingers tot twintig seconden lang in haar gehouden hebben, totdat zijn zangscene voorbij was. "Hij lachte daarna, ik rende zo snel mogelijk weg, naar de toiletten waar ik begon te huilen. Het voelde alsof ik verkracht was. Er was geen waarschuwing aan vooraf gegaan. Ik wist niet dat hij zoiets zou doen."

"Vluchtstaat"

De derde vrouw die Hoffman beschuldigt van seksueel misbruik, wil anoniem blijven. Ze speelde als 22-jarige een figurantenrol in de bordeelscenes in de film Ishtar en werd nadien door Hoffman betast in een auto. Ook penetreerde de acteur haar met zijn vingers. Het meisje had dezelfde 'bevriezingsreactie' als Miranda. "Ik was in een soort vluchtstaat", beschrijft ze. Hoffman maakte daar handig gebruik van door haar op te dragen om hem later opnieuw te ontmoeten bij het San Remo hotel, waar hij seks met haar had.

Op de vraag of die ontmoeting wel plaatsvond met wederzijdse toestemming, antwoordt ze: "Dat weet ik niet". Wel maakt ze duidelijk dat ze door de ontmoeting getraumatiseerd is geraakt voor het leven.

Volgens Variety heeft Hoffman geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid te reageren op de beschuldigingen. Zijn advocaat noemt de aantijgingen in een brief aan het moederbedrijf van het blad laster.