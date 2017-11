Dustin Hoffman beticht van aanranden stagiair ADN

16u37

Bron: ANP 0 EPA Celebrities De Amerikaanse acteur Dustin Hoffman is door schrijfster Anna Graham Hunter ervan beschuldigd dat hij haar 'seksueel heeft lastiggevallen'. Volgens de actrice 'kon Hoffman zijn handen niet thuis houden', tijdens de opnamen van de televisiefilm 'Death Of A Salesman' in 1985.

Hunter liep als student stage bij het bedrijf dat de film produceerde en was zeventien jaar oud ten tijde van het incident. "Het begon onschuldig, toen hij me vroeg om een voetmassage. Die heb ik 'm gegeven. Maar al snel daarna ging het van kwaad tot erger. Hoffman greep me geregeld bij mijn achterwerk en sprak me toe in zeer expliciete bewoordingen. Ook deed hij enkele oneerbare voorstellen", zegt ze in een interview met The Hollywood Reporter.

Hoffman zegt in een reactie aan het blad dat hij "het diepste respect heeft voor vrouwen". Ook zegt hij: "Ik voel me verschrikkelijk dat iets dat ik heb gedaan iemand een ongemakkelijke situatie heeft bezorgd. Het spijt me, het is geen goede afspiegeling van wie ik ben."

Opvallend genoeg bracht Kristien Morato, onze showbizzreporter in Hollywood, het gevoelige thema onlangs nog ter sprake tijdens een gesprek met de Hollywoodveteraan, naar aanleiding van de waslijst aan beschuldigingen tegen producer Harvey Weinstein.

Toen zei Hoffman dit: "Het is heel goed dat het probleem nu besproken wordt, maar het heeft in een of andere vorm altijd wel bestaan. Niet alleen in ons wereldje trouwens. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom feminisme zo’n negatieve bijklank heeft. Vrouwen worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers, niet alleen op financieel vlak. Hun strijd is nog lang niet ten einde."