Duizenden fans willen dat Calvin Harris homohuwelijksbelofte nakomt

Bron: BBC 1 Instagram/Twitter Celebrities Duizenden fans van Calvin Harris staan erop dat de Schotse dj en producer zich houdt aan een opmerkelijke belofte die hij vijf jaar geleden deed. De wereldberoemde Harris zou in 2012 hebben beloofd dat hij een speciale remix zou maken van Spice Girls-nummer 2 Become 1 als in Australië het homohuwelijk zou worden ingevoerd.

Nu dat het geval is en de wet is aangepast, vinden veel fans dat Calvin zijn woord moet houden. Het was de Australische dj Filip Odzak die Harris op Twitter aan zijn belofte deed herrineren. Odzak zegt in een tweet dat hij de afspraak backstage in de bar maakte na Harris' optreden in de Marquee in Sydney.

"We hebben er handjes om geschud, hij heeft onze afspraak met een handdruk bevestigd", zegt Odzak in de Australische pers. "Ik wacht al vijf jaar op deze pot met goud aan het einde van deze spreekwoordelijke regenboog!"

"Calvin was geschokt toen we hem vertelden dat het homohuwelijk nog geen realiteit was in Australië. Ik herinner me nog levendig zijn gezicht, hij was echt geschokt dat te vernemen", aldus Filip. "Ik stelde hem toen voor het nummer 2 Become 1 te mixen van zodra de wet eindelijk wordt goedgekeurd. En hoewel Calvin eerst dacht dat het om een grap ging, hebben we de deal toch bezegeld."

De tweet werd meteen duizenden keren gedeeld. Er zijn duidelijk nog fans die willen dat Calvin het nummer onder handen neemt, zoals beloofd. Intussen heeft ook Baby Spice Emma Bunton zich achter het idee geschaard.

"Het zou fantastisch zijn als Calvin 2 Become 1 remixt. Het is altijd mijn favoriete nummer bij de Spice Girls geweest. Volgende week zal het 21 jaar geleden zijn dat het als single werd uitgebracht. Ik ben zo blij dat ik de gelijkheid van het huwelijk in Australië mag vieren. Als een Spice Girl is het iets waar ik altijd al naar heb verlangd! Liefde wint altijd", aldus Bunton.

Harris heeft nog niet gereageerd. Ook zijn platenmaatschappij Sony wil niet bevestigen of Harris aan een nieuwe versie van de song uit 1997 werkt. Je kan hier de orginele versie nog een keer beluisteren.