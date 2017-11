Duitse RTL dumpt Sylvie Meis Suzanne borgdorff

Bron: AD 0 EPA Celebrities De Duitse televisiezender RTL wil Sylvie Meis niet langer als het gezicht van het populaire programma Let's Dance. Dat bevestigt een woordvoerster van Sylvie aan de site van het Nederlandse Algemeen Dagblad naar aanleiding van berichtgeving in de Duitse krant Bild. De in Hamburg woonachtige presentatrice zegt verdrietig om de beslissing te zijn.

De onderhandelingen voor het elfde seizoen, dat vanaf maart zou worden uitgezonden, liepen spaak. De blondine werd er per telefoon van op de hoogte gesteld dat RTL niet verder met haar wilde.

Sylvie keek elk jaar weer uit naar de opnames van de grote vrijdagavondshow, die wordt opgenomen in Keulen. Aan Bild laat ze weten: "Natuurlijk ben ik ongelooflijk teleurgesteld. Ik hield van de show, ik voelde me er altijd goed en ik ben heel verdrietig dat het nu voorbij is. We waren als een grote familie''. La Meis deed in 2010 met Christian Polanc aan de dansshow mee, waarna ze een jaar later werd gevraagd als presentatrice. Het programma wordt sinds 2006 in Duitsland uitgezonden en trekt een miljoenenpubliek.

Zonder werk zit de ex van Rafael van der Vaart niet, nadat ze in september haar lingerielijn Sylvie Flirty Lingerie lanceerde. De selfmade zakenvrouw, die volgend jaar hoopt te trouwen met de schatrijke Libanese zakenman Charbel Aouad (35), is met haar Meis Enterprise goed voor 13 miljoen euro.

