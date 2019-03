Duitse justitie onderzoekt doodsoorzaak Miss Teenager Universe Lotte van der Zee (20) Tom Tates

12 maart 2019

10u35

Bron: AD.nl 0 Celebrities Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak van model en ex-miss Lotte van der Zee (20). Zij overleed op 6 maart in een universiteitsziekenhuis in de Duitse stad München. Daar werd ze twee weken in een kunstmatige coma gehouden nadat ze tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk was getroffen door een hartstilstand.

Volgens Lottes ontroostbare moeder Eugeniek besloot het Duitse parket tot een onderzoek vanwege de jonge leeftijd van haar overleden dochter. "Daar heb je dan zelf geen enkele stem in”, vertelde de moeder aan de regionale zender RTV Oost. “Aanvankelijk kwam dat hard aan, maar nu kunnen we daar wel vrede mee hebben. We hopen op die manier te weten te komen wat er met ons meisje aan de hand was. Had ze hartfalen? Was het iets genetisch?”



Vandaag wordt het lichaam van Lotte van der Zee van München overgebracht naar de oostelijke Nederlandse stad Enschede, haar woonplaats. Komende zaterdag is daar de uitvaart. De moeder: “De uitslag van de autopsie zal nog even op zich laten wachten. Ons geduld zal nog wel even op de proef worden gesteld. Zoals ons geduld de afgelopen tijd al zo erg op de proef is gesteld.”

De familie is bezig met het voorbereiden van Lottes afscheid. Ze voelen zich gesteund door het grote aantal steunbetuigingen. “Het is ongelooflijk wat er de afgelopen dagen op ons af kwam. Uiteraard was Lotte al heel speciaal voor ons. Het is immers óns meisje. Maar nu pas beseffen we wat ze allemaal heeft losgemaakt. Ook onder de missen. Er kwamen reacties vanuit Amerika. En tijdens een missverkiezing op de Filipijnen is er een minuut stilte voor haar gehouden. Moet je nagaan… helemaal op de Filipijnen.”

Escalatie

Van der Zee werd in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld - Miss Teenager Universe - tijdens een wedstrijd in Guatemala. Een jaar eerder werd ze Miss Teen of the Netherlands. Lotte kreeg de hartstilstand tijdens een vakantie met haar familie in het Oostenrijkse Westendorf. Volgens haar ouders begon ze zich in de loop van de middag onwel te voelen: “Een gevoel dat al snel escaleerde in een plotselinge hartstilstand”, zo verklaarden ze korte tijd later op sociale media. Aanvankelijk werd ze verpleegd in een Oostenrijkse ziekenhuis, maar omdat haar toestand niet verbeterde werd ze een week later per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in München, waar meer gespecialiseerde neurologische kennis aanwezig is.

Kort voor haar overlijden lieten de ouders weten dat hun dochter achteruit ging. Moeder Eugeniek, vanuit München: ”We hebben toen al te horen gekregen dat we rekening moesten houden met het ergste, maar je klampt je vast aan hoop. Afgelopen maandag zagen we dat die hoop vervloog. Lotte was op, dat kon je zien.” Kort voordat ze overleed begonnen Lottes organen het te begeven. “Het begon met haar nieren. Ze is toen aan de nierdialyse gelegd, wat haar in leven hield. Maar toen duidelijk werd dat het niet meer goed zou komen, is ze van de machine gehaald. Lotte heeft veel moeten doorstaan de afgelopen dagen. We wilden geen verder lijden meer”. Nadat de nierdialyse was afgekoppeld, is Lotte van der Zee binnen een half uur overleden, in het bijzijn van haar ouders Bert en Eugeniek en enkele andere familieleden.