Duitse ‘Das Supertalent’ ontslaat Sylvie Meis Suzanne Borgdorff

21 mei 2019

14u49

Bron: AD 0 Celebrities De Duitse zendergroep RTL heeft Sylvie Meis opnieuw van de kijkcijferhit Das Supertalent afgehaald. De Nederlandse presentatrice zal in het nieuwe seizoen als jurylid vervangen worden door de 26-jarige zangeres Sarah Lombardi, weet Bild.

Sylvie schitterde van 2008 tot 2011 in Das Supertalent, om vervolgens vorig jaar terug te keren. Volgens de blonde onderneemster is het aflopen van haar jaarcontract de reden dat ze nu opnieuw afzwaait. “Toen het team van Supertalent me vorig jaar vroeg, heb ik geen moment getwijfeld. Het programma wordt door een geweldig team gemaakt en terugkeren betekende veel voor mij”, reageert ze.

Sylvie zegt dat ‘alle betrokkenen’, met in het bijzonder haar mede jurylid Dieter Bohlen, veel voor haar betekenen. Over haar opvolgster laat ze weten: “Sarah is een waardige opvolger. Ze is een vrolijke, authentieke en sympathieke vrouw. Ik wens haar het allerbeste en ik weet zeker dat ze net zo veel plezier zal hebben als ik altijd heb gehad.”

Eind vorig jaar maakte Sylvie voor RTL haar eigen programma Sylvies Dessous Models, waarin ze met visagiste Serena Goldenbaum en haar manager Marina Coburger op zoek ging naar het perfecte lingeriemodel voor haar bedrijf Meis Enterprise. De show eindigde met slechte kijkcijfers. In maart was Meis voor het laatst te zien in Let's Dance, dat ze zeven seizoenen lang presenteerde.