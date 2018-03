Duitse acteur Siegfried Rauch (85) overleden na val van trap MVO

12 maart 2018

06u43

De Duitse acteur Siegfried Rauch (85) is om het leven gekomen toen hij van de trap naar beneden viel.

Rauch is een van de bekendste Duitse acteurs. Hij speelde in meer dan 500 films en series. De meeste bekendheid verwierf Rauch door zijn vertolking van kapitein in de serie 'Das Traumschiff', de Duitse versie van de Amerikaanse serie 'Loveboat' over het wel en wee aan boord van een cruiseschip.

Ook speelde hij naast Steve McQueen in 'Le Mans' en was hij te zien in de film 'Patton'.