Duffy onthult waarom ze in 2011 plots stopte met zingen: “Ik werd gevangen gehouden en verkracht” SVM

25 februari 2020

23u13

Bron: ANP 0 Celebrities Duffy is een aantal dagen gevangen gehouden en daarbij ook verkracht. Dat onthulde de Welshe zangeres op Instagram. In 2011 stopte ze plots met muziek maken, maar een uitleg bleef al die tijd achterwege. Nu blijkt dat de beroemdheid een vreselijk voorval meegemaakt heeft.

“Jullie willen niet weten hoe vaak ik er al aan gedacht heb om dit op papier te zetten”, schreef Duffy. “Welke woorden zou ik kiezen? Hoe zou ik me nadien voelen? Ik weet niet precies waarom ik het nu doe, maar het geeft me een bevrijdend gevoel.”

"Velen vroegen zich af wat er met mij gebeurd was. Waarom was ik zo plots verdwenen? Een journalist contacteerde me en wist me te raken. Aan hem heb ik vorige zomer alles verteld. Hij was vriendelijk en het voelde geweldig om eindelijk mijn hart te kunnen luchten.”

“Geloof me, op dit moment gaat alles goed. Maar ik ben gedrogeerd en verkracht geweest en ook een aantal dagen gevangen gehouden. Ik heb het duidelijk overleefd. Het herstel heeft tijd in beslag genomen. In de duizenden dagen die volgden, wilde ik de zon weer in mijn hart voelen. Dat is nu het geval.”

“Misschien vraag je je af waarom ik mijn stem niet gebruik om mijn pijn uit te drukken. Wel, ik wilde niet dat de wereld de droefheid in mijn ogen zou zien. Hoe kon ik vanuit mijn hart zingen als dat gebroken was? Intussen is het langzaam geheeld. In de komende weken zal ik een interview hierover publiceren. Als jullie vragen hebben, wil ik ze in de mate van het mogelijke beantwoorden. Bedankt voor jullie vriendschap in de voorbije jaren.”

Duffy eindigt haar post met een verzoek om respectvol om te gaan met haar delicate bekentenis. “Steun me alstublieft om hier een positieve ervaring van te maken”, klinkt het.

Duffy, die eigenlijk Aimée Ann Duffy heet, debuteerde in 2008 met haar album Rockferry. Daarop staat haar megahit Mercy. Na haar tweede, minder succesvolle plaat Endlessly verdween ze uit de schijnwerpers. Sinds het najaar van 2017 was ze ook niet meer actief op sociale media.