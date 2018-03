Dubbel geluk voor 'Grey's Anatomy'-acteur Kevin McKidd KD

15u09 0 Celebrities 'Grey's Anatomy'-ster Kevin McKidd (44) heeft supernieuws: hij is getrouwd én verwacht een kind met chef-kok Arielle Goldrath.

"Arielle en ik zijn zo gelukkig ons huwelijk en een nieuwe baby aan te kondigen", aldus de Schotse acteur. "Mijn kinderen zijn blij voor ons en kijken uit naar hun nieuwe broer of zus."

Kevin en Arielle trouwden in Malibu. Hij in een kilt, zij in een witte kanten jurk die haar bollende buik alle eer aandeed. Het huwelijk werd bezegeld door rabbi Emma Lutz.

(lees verder onder de foto)

De acteur, die dokter Owen Hunt speelt in 'Grey’s Anatomy', heeft twee kinderen, zoon Joseph (17) en dochter Iona (15) met zijn ex-vrouw Jane Parker

