Dua Lipa zet punt achter relatie TDS

06 juni 2019

15u01

Bron: The Sun 1 Celebrities De relatie van zangeres Dua Lipa (23) en haar vriend Isaac Carew (32) is op de klippen gelopen. Na een romance van 18 maanden hebben de twee deze week een einde aan hun relatie gemaakt , zo schrijft The Sun. Het was al de tweede keer dat het koppel hun liefde een kans gaf.

Volgens de Britse krant was het Dua Lipa die begin deze week besloot een punt te zetten achter hun relatie. Zij en Isaac waren in 2013 beginnen daten en kregen al snel een relatie. In 2017 kwam daar na 3,5 jaar plots een einde aan. Toch konden de twee elkaar niet loslaten, en dus probeerden ze het een jaar later weer opnieuw samen. Maar nu zouden de verschillen tussen de twee toch te groot zijn geworden.

“Ze vonden het bijzonder moeilijk om tijd voor elkaar te vinden om elkaar te kunnen zien. Ze wilden echt dat hun relatie slaagde en in het begin ging het fantastisch, maar Dua kreeg het steeds drukker en drukker”, aldus een insider.

Gebroken hart

Isaac liet via Instagram ook al optekenen dat er een einde kwam aan hun romance. Hij deelde een gebroken hartje en besloot Dua Lipa inmiddels ook te ontvolgen. De zangeres heeft nog niet gereageerd op hun breuk.