Dua Lipa over haar vlucht uit Kosovo: “Niemand verlaat zijn land uit vrije wil” TK

24 november 2018

11u48

Bron: ANP 0 Celebrities Ze is de meest gestreamde artieste wereldwijd. Haar hits ‘New Rules’, ‘Scared To Be Lonely’ en ‘One Kiss’ zijn bekroond met goud en platina. De Brits-Kosovaarse zangeres Dua Lipa is dan ook voor veel jongeren een rolmodel, maar die positie vindt ze niet altijd even makkelijk. "Natuurlijk wil ik het best mogelijke voorbeeld zijn, maar ik ben slechts een mens. Ik ben niet perfect, maar ik zal proberen mensen op de juiste manier te beïnvloeden", zegt ze tegen het Duitse persbureau DPA.

De ouders van Dua Lipa vluchtten in de jaren negentig vanuit Pristina in Kosovo naar Groot-Brittannië. Toen ze elf jaar was, keerde de zangeres met haar ouders terug naar Kosovo, waar ze tot haar vijftiende weer woonde. Die achtergrond heeft haar gevormd. "Ik heb mijn ouders steeds weer zien wennen aan de verschillende omstandigheden. Ze hebben geprobeerd mijn broers, zussen en mij de best mogelijke toekomst te geven. Ze hadden verschillende jobs en werkten dag en nacht. Ik heb gezien dat je niets cadeau krijgt in het leven. Je moet overal hard voor werken."

Dua Lipa is persoonlijk begaan met vluchtelingen. "Het is echt heel triest. Niemand verlaat zijn land uit vrije wil, althans in de meeste gevallen niet. Het verontrust me als kinderen essentiële mensenrechten worden ontzegd en dus geen mooie toekomst hebben. Kinderen zijn onze toekomst en ze laten ons evolueren. Ik zal mij blijven richten op zaken die voor mij belangrijk zijn."

De Britse betreurt de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen. "We hebben ervoor gestemd, maar het kiesstelsel is onrechtvaardig. Kinderen en jongeren mochten niet stemmen, maar ze moeten de veranderingen wel doorstaan. Dat voelt niet goed. We moeten ervoor zorgen dat jongeren en jongvolwassenen nog steeds een goede toekomst hebben, ook als de brexit komt.”