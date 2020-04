Dua Lipa gaat uit de kleren voor Elle MVO

13u07 0 Celebrities Popzangeres Dua Lipa ging uit de kleren in een uitdagende shoot voor het modeblad Elle. Dat leverde natuurlijk enkele mooie foto’s op, maar ook een openhartig interview met de ster, die het onder andere had over haar relatie.

De 24-jarige diva - die haar lichaam bedekte met niets meer dan een kunstwerk in de vorm van een gitaar - is naar eigen zeggen heel tevreden met haar liefdesleven. Ze zit op dit moment in lockdown samen met haar vriend, Anwar Hadid. “We maken het beste van deze vreemde omstandigheden”, zegt ze. “Natuurlijk mist Anwar zijn familie heel erg, maar we gaan hen zo snel mogelijk terug bezoeken, van zodra het mag. Ondertussen krijgen we wel meer tijd voor elkaar, en dat is fijn. Maar om eerlijk te zijn kijken we ook vooral naar tv”, lacht ze. “Ik kan niet meer bijhouden hoeveel Netflix we hebben gezien. De ene serie na de andere...”