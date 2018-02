Dua Lipa en Stormzy grote winnaars bij Brit Awards MVO

06u40 0 Celebrities Dua Lipa en Stormzy zijn de grote winnaars geworden van de 38e editie van de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen. Beiden mochten twee prijzen ophalen tijdens de ceremonie in de O2 Arena in Londen.

Dua Lipa was vooraf een van de favorieten met vijf nominaties. Ze kreeg de prijzen voor beste vrouwelijke artiest én beste doorbraak. Ze werd daarmee na Lisa Stansfield (1990) en Duffy (2009) de derde zangeres die beide prijzen in hetzelfde jaar won. In haar dankwoord dankte Dua Lipa "iedere vrouw" die in voorgaande jaren op het podium van de Brit Awards stond en een voorbeeld voor haar was.

Stormzy pakte de beeldjes voor beste mannelijke artiest en de prijs voor album van het jaar. Hij versloeg in beide categorieën Ed Sheeran, die vier keer genomineerd was maar alle prijzen aan zijn neus voorbij zag gaan. De zanger, die vorig jaar wereldwijd records op zijn naam schreef met de release van zijn album '÷', kreeg wel een speciale award voor beste wereldwijde succes.

Eerbetoon

Rag'n'Bone Man won de prijs voor beste single met zijn hit Human, Gorillaz werd uitgeroepen tot beste groep en Harry Styles won een award voor zijn videoclip van 'Sign Of The Times', waarin hij vliegend door het beeld zweeft. In de internationale categorieën waren er ook nog prijzen voor Foo Fighters (beste internationale groep) en Lorde (beste internationale vrouwelijke artiest).

Liam Gallagher bracht tijdens de show een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester vorig jaar. Oorspronkelijk was het idee dat de zangeres zelf zou optreden maar wegens ziekte kon ze er niet bij zijn. Liam zong het Oasis-nummer 'Live Forever', opnieuw zonder zijn broer Noel zoals ook al tijdens het One Love Manchester-benefietconcert.

Regendouche

Verder was er een opmerkelijk optreden van Kendrick Lamar. De rapper, die de award voor beste internationale mannelijke artiest pakte, sloeg tijdens zijn show met een stok deuken in een op het podium geparkeerde Lamborghini. Stormzy sloot de show af door op te treden onder een regendouche. Verder waren er optredens van onder meer Justin Timberlake, Dua Lipa, Foo Fighters, Sam Smith, Rita Ora en Liam Payne.