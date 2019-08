Drummer blink-182 ontzet nadat muzikant flirterige berichten stuurt naar zijn minderjarige dochter SD

02 augustus 2019

12u33

Bron: ENews 0 Celebrities Travis Barker (43), de drummer van blink-182, was not amused toen hij ontdekte dat de 20-jarige muzikant Graham Sierota flirterige berichten stuurde naar zijn 13-jarige dochter Alabama Luella Barker. Sierota heeft zich ondertussen wel geëxcuseerd voor zijn gedrag.

Al enkele jaren stuurt Graham Sierota, drummer van de groep Echosmith, met de regelmaat van de klok via Instagram berichten naar de minderjarige Alabama. Zo luidde een bericht dat hij haar in 2016 - toen Alabama tien jaar oud was - stuurde: “Trouwens, ik ben Graham van Echosmith en ik vind je prachtig.” Vorige maand nodigde de muzikant haar dan uit voor een feestje. Alabama liet zich echter niet doen en antwoordde: “Je bent 40 ofzo.” Daarop antwoordde Sierota: “Ik wilde gewoon zeggen dat ik erg van je muziek houd. Het spijt me van de berichten en ik ben 20.” Waarop Alabama weer reageerde: “Oké, maar je begrijpt toch dat ik een kind ben?”

Alabama bleek zo geschrokken van zijn uitnodiging om mee naar een barbecue te gaan, dat ze besloot zijn berichten met haar volgers te delen om hen eraan te herinneren dat het niet gepast is om dit soort berichten naar minderjarigen te sturen. “Ik deel dit nogmaals met jullie want ik ben een 13-jarig meisje en hij is 21/20, super eng”, schreef ze bij de screenshots. Ondertussen heeft ze de screenshots al opnieuw verwijderd en een nieuw bericht gepost, waarin ze de muzikant vergiffenis schenkt.

Excuses

Haar vader, Travis Barker, is echter niet blij met de gebeurtenissen. In een mededeling liet hij weten dat hij de berichten “walgelijk” vindt. “Dit is roofzuchtig gedrag. Er is niets cool, normaal of oké aan dit hele gebeuren”, liet hij optekenen.

Graham zelf excuseerde zich voor het gebeuren. Volgens hem is het één groot misverstand. “Ik heb Alabama uitgenodigd voor de barbecue van mijn ouders, net als heel wat andere mensen, en pas toen ze antwoordde besefte ik hoe oud ze was. Toen heb ik ook mijn excuses aangeboden. Het spijt me echt en ik voel me hier heel slecht over. Ik besefte niet dat ze minderjarig was en nam aan dat ze van mijn leeftijd was. Ik maakte een achteloze fout en dit zal een goede les voor me zijn. Ik wil opnieuw mijn excuses aanbieden aan Alabama, haar vader Travis en de hele familie.”