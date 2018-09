Drugs, fraude en poging tot moord: deze beroemdheden vlogen in de cel voor hun misdaden TDS

01 september 2018

De politie in Hollywood heeft het de laatste tijd erg druk: Susan Sarandon werd opgepakt tijdens een protest tegen het uitzetbeleid van president Trump, en actrice Heather Locklear werd zopas officieel aangeklaagd nadat ze in een dronken bui een politieagent en een ambulancebroeder aanviel . En zij zijn lang niet de enige celebs die ooit in de cel zaten voor hun misdaden.

Wie? Reese Witherspoon

Misdaad? Rijden onder invloed en opstandig gedrag

De Amerikaanse actrice Reese Witherspoon en haar man Jim Toth werden in 2013 opgepakt. Hun wagen werd toen aan de kant gezet nadat een agent had opgemerkt dat ze er niet in slaagden om binnen de witte lijnen van hun baanvak te rijden. Daar ging Reese echter niet zomaar mee akkoord: ze stapte uit en uitte haar frustraties. "Ken je mijn naam wel?", tierde ze volgens de agent. Haar echtgenoot moest een alcoholtest afleggen en daaruit bleek dat hij duidelijk te veel had gedronken. Hij werd opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat, zij wegens haar opstandige gedrag.

Wie? David Bowie

Misdaad? Druggebruik

David Bowie werd in maart 1976 gearresteerd nadat hij betrapt werd op het roken van cannabis. De zanger was toen 29 jaar en was in het Engelse Rochester samen met Iggy Pop en twee andere muziekliefhebbers. Na enkele uren achter de tralies om te ontnuchteren mocht hij de gevangenis weer verlaten.

Wie? Justin Bieber

Misdaad? Rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs, druggebruik, weerspannigheid

Justin Bieber werd in 2014 gearresteerd in het Amerikaanse Miami. De zanger werd in de stad door de politie meegenomen naar het bureau voor rijden onder invloed en voor het deelnemen aan straatraces. De zanger reed twee keer zo hard als was toegestaan. Een woordvoerder van de politie vertelde bovendien dat Bieber had toegegeven de hele dag marihuana te hebben gerookt, antidepressiva te hebben geslikt en bier te hebben gedronken. Bieber verzette zich bovendien tijdens de arrestatie, en de agenten ontdekten ook nog eens dat hij in het bezit was van een een verlopen rijbewijs.

Wie? Khloé Kardashian

Misdaad? Rijden onder invloed, schenden van voorwaarden

Khloé Kardashian werd in maart 2007 gearresteerd voor het rijden onder invloed, en kreeg later tot 30 dagen cel voor het schenden van de voorwaarden die haar werden opgelegd. Omdat de gevangenis overvol zat, bracht ze uiteindelijk amper 3 uur achter de tralies door. Grappig detail: haar zus Kim Kardashian en moeder Kris Jenner hebben een exemplaar van de arrestatiefoto ingelijst en opgehangen in hun huis.

Wie? Martha Stewart

Misdaad? Handelen met voorkennis, obstructie van het gerecht, afleggen van valse verklaringen

De Amerikaanse zakenvrouw en tv-figuur Martha Stewart moest in de zomer van 2004 voor vijf maanden naar de gevangenis voor handel met voorkennis. De lifestyle-goeroe had voor meer dan 200.000 dollar aandelen van een farmaceutisch bedrijf verkocht, net een dag voordat een federale reguleringsinstantie een nieuw medicijn weigerde goed te keuren. Ze had ook gelogen tegen de onderzoekers, dus was er sprake van obstructie van het gerecht en het afleggen van valse verklaringen. "I'll be back", zei 'de huishoudkoningin' strijdlustig toen ze werd ingerekend.

Wie? Paul McCartney

Misdaad? Drugsbezit en drugssmokkel

Paul McCartney werd op 16 januari 1980 op het vliegveld van Tokio in Japan gearresteerd nadat de douane marihuana in zijn bagage had aangetroffen. Hoewel de Beatle benadrukte dat het voor persoonlijk gebruik was, was de hoeveelheid drugs groot genoeg om hem ook voor smokkelen aan te houden. McCartney bracht negen dagen in een politiecel door en werd Japan uitgezet. Zijn geplande tournee door het land van de Rijzende Zon werd daardoor afgelast.

Wie? Paris Hilton

Misdaad? Rijden onder invloed, te snel rijden, rijden zonder geldig rijbewijs

Paris Hilton werd op 27 februari 2007 om elf uur ’s avonds aangehouden toen ze zonder lichten en te snel reed over Sunset Boulevard. Toen bleek dat haar rijbewijs al was ingetrokken wegens rijden onder invloed namen ze haar wagen in beslag. Hilton moest 45 dagen de cel in, maar de autoriteiten besloten haar de helft van de straf bij voorbaat kwijt te schelden wegens goed gedrag. Na 23 dagen achter de tralies van een speciale afdeling in de gevangenis, bestemd voor politieofficieren, overheidsdienaren, beroemdheden en andere vips, kwam ze vrij.

Wie? 50 Cent

Misdaad? Drugshandel, verboden wapens

Curtis Jackson, oftewel 50 Cent, begon als kind met het dealen van harddrugs. In 1994 liep hij echter tegen de lamp: hij werd opgepakt omdat hij cocaïne probeerde te verkopen aan een agent die undercover aan het werk was. Daarop werd zijn huis doorzocht, waar ook nog eens heroïne en verboden wapens werden aangetroffen.

Wie? Lindsay Lohan

Misdaad? Drank- en drugsmisbruik, verkeersovertredingen, agressie, diefstal

Lindsay Lohan heeft al heel wat mispeuterd. De 'Mean Girls'-actrice werd in 2007 vier keer opgepakt: voor rijden onder invloed, het veroorzaken van een ongeval onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en drugsbezit. Ook de volgende jaren kwam ze meermaals in aanraking met het gerecht: ze kroop weer dronken achter het stuur, hield zich niet aan de voorwaarden, en ze stuurde haar kat naar de rechtbank om naar het filmfestival van Cannes te kunnen gaan. Ook het stelen van een dure halsketting, het aanrijden van een man, en het aanvallen van een vrouw in een nachtclub in New York staan op haar strafblad.

Wie? Jane Fonda

Misdaad? Verstoren van de orde

Jane Fonda werd in 1970 opgepakt voor het verstoren van de orde. Ze werd na een betoog tegen de Vietnamoorlog gearresteerd op het vliegveld van Cleveland, waar ze betrapt werd met honderden pillen op zak. Wegens de grote hoeveelheid werd haar ook drugsmokkel ten laste gelegd, maar de aanklacht werd verworpen toen bleek dat het over vitaminen en voorgeschreven medicijnen ging.

Wie? Nicki Minaj

Misdaad? Verboden wapenbezit en diefstal

In 2003, toen Nicki Minaj 20 jaar oud en serveerster was, werd ze in New York opgepakt voor verboden wapenbezit. Er werd vermoed dat ze het wapen op illegale wijze had verkregen, en dat ze op het punt stond het wapen te gaan gebruiken in een criminele activiteit. Ze werd daarnaast ook gearresteerd voor shoplifting.

Wie? Matthew McConaughey

Misdaad? D rugsbezit en weerspannigheid

Matthew McConaughey werd in 1999 naakt aangetroffen door de politie. De buurman van de Oscarwinnaar had geklaagd over lawaaihinder, en toen de diensten aankwamen vonden ze McConaughey al dansend en spelend op een bongo. Ze vielen binnen en vonden een grote hoeveelheid marihuana. Hij werd gearresteerd voor drugsbezit en weerspannigheid, omdat hij volgens de agent weigerde om een broek aan te trekken en hem daarbij een duw gaf. McConaughey spendeerde een nacht in de gevangenis, pleitte schuldig en kreeg een boete.

Wie? Macaulay Culkin

Misdaad? Drugsbezit

Ook Macaulay Culkin werd in 2004 gearresteerd wegens het bezit van marihuana. De 'Home Alone'-acteur had daarnaast medicijnen op zak die hij zonder recept niet mocht bezitten. Hij liep tegen de lamp in de staat Oklahoma toen een wagen waarin hij als passagier zat aan de kant werd gezet wegens een snelheidsovertreding. Bij onderzoek van de auto werd 17 gram marihuana gevonden, alsmede de medicijnen tegen angstaanvallen en epilepsie. De acteur is na betaling van 4.000 dollar op borgtocht vrijgelaten.

Wie? Hugh Grant

Misdaad? Zedenmisdrijf

1995 was het jaar waarin Hugh Grant in zijn auto betrapt werd met prostituee Denise 'Divine' Brown. De acteur had de prostituee om half twee opgepikt op Sunset Boulevard in Los Angeles, zich onbewust van het feit dat hij werd achtervolgd door de zedenpolitie. Toen hij met haar in de auto betrapt werd, werd hij opgepakt wegens ontuchtige handelingen op de openbare weg. Zijn toenmalige echtgenote Liz Hurley kon er alles behalve mee lachen.

Wie? Jay-Z

Misdaad? Poging tot moord en wapenbezit

Jay-Z werd in 2001 vlakbij een nachtclub in Manhattan gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit. De politie trof een geladen vuurwapen aan in een auto waarin behalve Jay-Z nog drie mannen zaten. In dat jaar zat de Amerikaanse rapper ook nog enige tijd vast wegens poging tot moord: hij zou een vertegenwoordiger van een platenfirma hebben neergestoken.

Wie? Bruno Mars

Misdaad? Drugsbezit

The 'Uptown Funk'-zanger werd in 2010 gearresteerd in Las Vegas toen hij in de toiletten van het Hard Rock-hotel werd betrapt met cocaine. "Ik was jong, en ik was in Vegas. Ik stond niet stil bij de gevolgen", zei hij in 2016 over zijn daden. Hij voegde er nog aan toe dat het voorval hem er nog altijd doet aan de denken "je leven op een dag kan instorten".