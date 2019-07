Drugs en agressief gedrag: het criminele verleden van A$AP Rocky SD

12 juli 2019

13u41 0 Celebrities Momenteel zit A$AP Rocky (30), wiens echte naam Rakim Mayers is, in de cel in Zweden op verdenking van zware mishandeling. Vreemd, want Rocky stond niet echt bekend als een van de grote gangster-rappers en pakte liever uit met zijn hippe outfits dan met relletjes. Al blijkt hij ook niet echt een onbeschreven blad te zijn.

Rakim Mayers werd in Harlem geboren, maar kende geen onbezorgde jeugd. Toen hij twaalf jaar oud was, werd zijn vader opgepakt voor drugsdealen. Een jaar later werd zijn twintigjarige broer Ricky doodgeschoten door een rivaliserende dealer. Rocky was toen dertien jaar oud. Hij zag er ook hoe oudere jongens bezorgers van hun fiets duwden om 'hun krachten te testen’: “Ik was een kind, dus ik dacht: ‘Is dat hoe een man zijn krachten test?’", vertelde de rapper daarover. Het lot van zijn broer weerhield hem er echter niet van om zelf te beginnen dealen. “Op mijn dertien begon ik met wiet, toen ik veertien of vijftien was schakelde ik over naar crack in de Bronx. Dat was een tijdje mijn leven. Toen ik 21 was, verhuisde ik naar mijn moeder in New Jersey.”

Gevangenis

Toen hij zestien was, belandde A$AP Rocky door het dealen ook twee weken in de cel, in de Rikers Island-gevangenis. Hij ontmoette er rapper Casanova. Rocky zei over zijn verblijf in de gevangenis: “Ik heb dat stigma nooit gewild. Iedereen maakt fouten. Tijdens mijn eerste nacht zie ik die Casanova op de vloer liggen met zijn Air Max’en. Dus ik zeg: ‘Waarom lieten ze je die sneakers houden?’ En hij zegt: ‘Het is mijn derde keer hier ...’ Om een of andere reden wilde hij mijn vriend zijn, want ik vormde geen bedreiging. Elke keer dat ze me naar een ander deel van de gevangenis verhuisden, was hij er toevallig ook.” Volgens de rapper kwam hij een keer in een gevecht terecht, maar verdedigde Casanova hem, en leerde hij zijn jonge vriend om om te gaan met de gevangeniswereld.

Casanova vertelde daar zelf over: “Ik keek gewoon naar hem en zag dat hij er nerveus uitzag. Ik wilde gewoon weten of hij oké was.” Volgens de ervaren rapper, die indertijd achttien jaar oud was, is er in de gevangenis een ongeschreven regel dat je niet in de stoel van een andere gevangene gaat zitten. “Dus ik sta recht en eet mijn maaltijd op, kijkend naar de rest. A$AP zit neer. Ik zeg: ‘Sta recht. Daar kan je niet zitten.’ Hij kwam in een woordenwisseling over soep of iets terecht en hij pakte uit. Hij maakte ruzie.” Rocky werd daarop omsingeld door verschillende mannen, maar Casanova kwam tussenbeide. “Ik zei: ‘Laat hem met rust. Hij gaat nu vechten.’ En dat deed hij. Hij deed zijn best en won. Zo wist ik dat hij te vertrouwen was.”

Nadat hij als 21-jarige bij zijn moeder was gaan wonen, wist A$AP Rocky lange tijd op het rechte pad te blijven. Hij stortte zich volop op zijn muziek en liet het dealen ver achter zich. “Die levensstijl is geschift”, vertelde hij daarover. “Ik heb geen last meer met de arm der wet.” Integendeel. De rapper werd een graag geziene gast in de muziek- én modewereld, want hij hult zich maar al te graag in mooie designerkleren - onder andere van onze landgenoot Raf Simons.

Slagen

In 2013 - A$AP Rocky was toen 25 jaar oud - liep het echter opnieuw mis. Een vrouw, Lisamarie Wade, beweerde dat de rapper haar tijdens zijn optreden op het Made In America-festival in Philadelphia geslagen had toen hij tussen het publiek liep. Wade wilde 75.000 dollar (zo’n 66.590 euro) schadevergoeding voor het incident, aangezien de klap het haar naar eigen zeggen onmogelijk maakte om “te genieten van de maatschappij met haar minderjarige kind als een jonge, vrijgezelle moeder.” De twee troffen een schikking, maar om hoeveel het ging, werd niet bekendgemaakt. Volgens de berichtgeving sloot de rechter de zaak ook ‘met de kracht van de gewijsde’, wat wil zeggen dat Wade geen nieuwe rechtszaak kan aanspannen met betrekking tot het incident.

Bagels

In 2015 dook er een filmpje op van de rapper die in een bagelshop in Londen in een verhitte woordenwisseling terechtkomt met een andere klant. Rocky dreigt om enkele klappen uit te delen, maar verlaat uiteindelijk toch het restaurant. Later twitterde hij dat hij wegliep om een rechtszaak te vermijden.

Een slimme zet, maar zo slim bleek hij begin juli in Stockholm niet. Toen werden Rocky en zijn team na een concert in de Zweedse hoofdstad achtervolgd en lastiggevallen door enkele jongeren. Dat filmde de rapper en plaatste hij nadien ook op zijn Instagram-pagina. “Een paar drugsverslaafden die geen fans zijn volgen ons al vier blokken. We kennen hen niet en willen geen problemen”, schreef hij erbij.

Diezelfde avond werd A$AP Rocky samen met enkele leden van zijn team gearresteerd voor zware mishandeling, nota bene nadat ze zelf naar de politie stapten om hulp te vragen. Een Zweedse krant publiceerde ook een filmpje waarop te zien was hoe de rapper een jongen hardhandig op de grond smeet. Ondertussen zit Rocky nog steeds in de cel, aangezien het Zweedse gerecht zijn aanhouding heeft verlengd. Een petitie om hem vrij te laten, en geruchten over mensonterende omstandigheden in de gevangenis, konden daar niets aan veranderen.