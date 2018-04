Droomkoppel? Mike uit 'Blind Getrouwd' en Deborah uit 'Temptation' sturen elkaar sms'jes MVO

24 april 2018

08u38 0 Celebrities "Ja, we hebben enkele berichten over en weer gestuurd", zo bekent Deborah (26) verrassend genoeg in een interview met Dag Allemaal. Ze heeft het over Mike (39), de gedumpte echtgenoot uit 'Blind Getrouwd'.

Fans waren het er al langer over eens dat Deborah en Mike wel eens een goede match zouden kunnen zijn. Beiden moesten ze dit jaar in het stof bijten op liefdesvlak, en beiden deden ze dat op tv. "Je zou voor minder een band krijgen", klonk het verlangend op Twitter.

Uit een getuigenis van de 'Temptation Island'-deelneemster blijkt nu dat er best wat waarheid in die stelling zit. "Plots kreeg ik een berichtje van Mike met de boodschap dat hij de suggesties van de kijkers wel grappig vond. En dat we misschien eens moeten afspreken", aldus Deborah. Toch is er van een romance helemaal geen sprake, al zeker niet langs haar kant.

"Nee, we hebben alleen enkele berichten gestuurd. Mike wilde nog wel samen op de foto gaan enzovoort, maar eerlijk: ik heb eventjes genoeg van alle aandacht", besluit ze.