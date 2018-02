Dronken vrouw steelt de show tijdens Brit Awards DBJ

22 februari 2018

16u33 0 Celebrities Cheryl (34) en Liam Paye (24) hadden hun moment de gloire tijdens de Brit Awards toen ze een uiteenzetting deden over hun bedavonturen, maar hun verhaal verdween in het niets door de dronken vrouw die in de achtergrond fli rtende gebaren maakte.

Terwijl ze een praatje maakte gastheer Jack Whitehall, had het koppel geen idee dat er zich iets hilarisch achter hen afspeelde. Kijkers hadden het al snel over hét moment van de awardshow.

De vrouw deed alsof ze lipgloss aanbracht en maakte gebaar dat je haar kon bellen. Als snel werd duidelijk dat het ging om Este Haim, bassiste van de meidengroep Haim. "We moeten eerlijk zijn", tweette een kijker. "Die dronken vrouw stal de show", "Gekke vogel in de achtergrond", tweette nog iemand anders, of "Die dronken troela heeft mijn avond gemaakt."