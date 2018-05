Dronken rapper Mac Miller rijdt auto in de prak en pleegt vluchtmisdrijf TDS

18 mei 2018

00u04

Bron: ANP 0 Celebrities Rapper Mac Miller zit in de cel. De rapper reed in de nacht van woensdag op donderdag zijn auto in de prak en ging er te voet vandoor voordat de politie ter plekke was. Agenten haalden Malcolm McCormick, beter bekend als Mac Miller, volgens TMZ thuis op.

De 26-jarige rapper vouwde zijn Mercedes-Benz G-klasse om een elektriciteitsmast in de San Fernando Valley. Mac en twee passagiers verlieten het wrak te voet, een ooggetuige belde de politie. Toen die bij de gekreukelde SUV en de omvergereden mast kwam, was het adres van de rapper vrij snel achterhaald. Agenten belden aan bij Mac, die meteen toegaf dat hij een slok teveel op had en zijn auto onbeheerd achter had gelaten.

Een politiebron vertelde TMZ dat Mac "de meest beleefde en aardigste dronken persoon was die we ooit hebben gezien". Desondanks werd de rapper, wiens relatie met Ariana Grande onlangs op de klippen liep, in de boeien geslagen en in een cel gezet.