Dronken om 10u 's ochtends, constant ruzie, vreemde mannen: kinderoppas van Mel B trekt aan de alarmbel TDS

03 september 2018

13u33

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Het gaat van kwaad naar erger met Mel B. Volgens Russell Updegraff, de vaste oppas van haar twee kinderen Angel (11) en Madison (6), is de voormalige Spice Girl niet meer in staat om voor haar kinderen te zorgen. Sinds de scheiding van haar ex-man Stephen Belafonte zou de zangeres enkel nog drinken, drugs gebruiken, seks hebben en ruzie maken.

Dat verklaarde oppas Russell zopas in de rechtbank van Los Angeles. Daily Mail wist de gerechtelijke documenten in te kijken, en daaruit blijkt dat de man zich grote zorgen maakt. Volgens Updegraff drinkt Mel B Al bier en wijn voor 10 u 's ochtends. Daarna zou ze overschakelen op sterke dranken als wodka, tequila of gin. “Ik heb haar gesmeekt geen tequila meer te drinken, ze wordt erg gemeen als ze dat doet”, aldus de oppas.

Wanneer Mel dronken is maakt ze volgens de man de hele tijd ruzie met haar dochter. “En dan raakt ook haar andere dochter van streek en probeert ze haar zus te beschermen”. Ook over de vele vreemde mannen die de revue passeren maakt de oppas zich zorgen. Hij moet soms dagenlang voor de kinderen zorgen, omdat hij niet weet waar Mel soms uithangt.

Intiem

Soms neemt de ex-Spice Girl ook mannen mee naar huis. “En dan lopen de kinderen de kamer binnen terwijl ze intiem is met die mannen”, zucht Russell. Volgens hem zou Mel B al de lakens hebben gedeeld met haar chauffeur, de pianoleraar van haar kinderen en haar kapper. De oppas wil nu dat de kinderen hulp krijgen en beschermd worden. “Mel kookt niet voor haar kinderen, en ze leest hen niet voor. Hun welzijn is in gevaar is."

Melanie B spreekt de verklaringen van haar kinderoppas tegen. Volgens de de zangeres spant Updegraff samen met haar ex-man. De Spice Girl, die vorige week bekendmaakte volgende maand naar een ontwenningskliniek te gaan voor haar drank- en seksverslaving, vreest dat haar ex-man Stephen Belafonte zo voor de volledige voogdij over hun dochters wil gaan.