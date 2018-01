Dronken Kit Harington uit bar gezet ADN

23u20

Bron: ANP 0 TMZ Celebrities Kit Harington is vrijdagnacht uit een bar in New York gezet. De ster uit 'Game of Thrones' was stomdronken. Dat meldt showbizzsite TMZ.

Kit wilde in de kroeg Barfly een potje pool spelen, maar door de vele alcoholconsumpties die hij achter de kiezen had, ging dat niet goed. Volgens een ooggetuige sloeg hij met zijn vuist op de pooltafel en was hij in de weer met biljartkeus. Daarbij had hij meer oog voor de omstanders dan voor de ballen op de tafel. Omdat de situatie explosief dreigde te worden, werd Kit gevraagd de kroeg te verlaten. Dat deed hij ook, maar niet lang daarna kwam hij weer binnen. Toen ging het mis en moest de acteur hardhandig de tent uitgezet worden.