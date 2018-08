Dries Mertens speelt 'Mario Kart' in't echt MVO

01 augustus 2018

09u51 0 Celebrities Dries Mertens (31) laat de rush van het wereldkampioenschap even achter zich en trekt erop uit in Tokio.

Daar speelt hij het bekende spelletje 'Mario Kart', maar niet op een Xbox of Playstation, zoals je zou verwachten.

Nee, Mertens huurde een Luigi-kostuum en rijdt zo de straten van Tokio door. Of zijn vrouw, Kat Kerkhofs (29), ook van de partij is op het pleziertripje, is niet duidelijk.