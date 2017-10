Dries Mertens en K3 maken kans op homoprijs TK

11u05

Bron: OUTtv 3 BELGA Dries Mertens Celebrities Holebizender OUTtv is in de wolken met Dries Mertens. En dat komt niet alleen door zijn voetbalkunsten of zijn knappe uiterlijk, maar vooral door zijn steun aan de holebigemeenschap. De voetballer werd dan ook genomineerd voor een Media Award.

Elk jaar reikt de Vlaamse tv-zender OUTtv awards uit aan mensen die de holebigemeenschap op een positieve manier in de media hebben gebracht. Eerder werd de prijs al uitgereikt aan Conchita Wurst (2014), Belgisch premier Charles Michel (2015) en Mister Gay Europe Raf Van Puymbroeck (2016).

Vandaag maakt de zender de genomineerden voor 2017 bekend. De Vlaamse kanshebbers dit jaar zijn K3, Will Ferdy, Yelle Goossens, Christophe Wuyts en Dries Mertens. "De nominaties zijn gemakkelijk te verklaren", vertelt Marc Putman, CEO van OUTtv Europe. "Voetballer Dries Mertens zette dit jaar zijn schouders onder ‘Heroes of Foot- ball’, een Europese bewustwordingscampagne die het taboe rondom homoseksualiteit in het voetbal wil doorbreken. Yelle Goossens is de eerste papa in België die zelf een kind op de wereld zette. Hij deelde moedig zijn verhaal via de Vlaamse media waardoor hij bijdraagt aan het doorbreken van het transgendertaboe."

ANP Kippa

K3

"Zanger Will Ferdy ontving eerder dit jaar het Ereteken van minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) voor zijn inzet en zijn openheid rond zijn geaardheid. Will was de eerste bekende Vlaming die in 1970 uit de kast kwam tijdens een toenmalige BRT-reportage ‘Zo Zijn’. Hiermee heeft hij het pad geëffend voor andere bekende Vlamingen. Open Vld’er Christophe Wuyts overtuigde tenslotte de districtsraad van het district Antwerpen en vervolgens ook het Antwerpse stadsbe- stuur om permanente regenboogzebrapaden aan te leggen in de stad. Het is een klein gebaar, maar een mooi symbool om te tonen dat je in Antwerpen zonder problemen holebi of transgender kan zijn", aldus Putman.

Dat K3 in het rijtje van genomineerden staat, is bijzonder. Het nieuws dat de kinderpopgroep over homo- en trans- seksualiteit zingt, dateert van november 2016. "Hun nummer 'Prinsesje en Superman' kwam net te laat uit voor de editie van vorig jaar", klinkt het. "Maar Klaasje, Hanne en Marthe hebben Vlaanderen laten zien waarom openlijk communiceren over thema’s zoals homoseksualiteit en transseksualiteit vanaf jonge leeftijd zo belangrijk is."