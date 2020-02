Drie verlovingen en een sekstape: het liefdesleven van Paris Hilton onder de loep SDE

29 februari 2020

19u00 0 Celebrities Eerder deze week haalde Paris Hilton (39) nog stevig uit naar haar voormalige verloofde Chris Zylka (34). “Ik heb veel te hard gewerkt om mijn leven gewoon aan iemand te geven. Hij moet perfect zijn”, klonk het. En Paris heeft al behoorlijk wat imperfecte mannen versleten. We zetten ze even op een rijtje.

Edward Furlong

In de vroege jaren 2000 had Paris Hilton een relatie met acteur Edward Furlong, bekend van ‘The Terminator 2: Judgment Day’. “We zijn niet getrouwd, maar hij is mijn vriendje. We hebben al een maand een vaste relatie", liet de hotelerfgename in september 2000 optekenen. De twee gingen voornamelijk samen feesten.

Rick Salomon

De relatie met Rick Salomon resulteerde in 2001 in een sekstape, die de man samen met zijn broer in 2004 op de markt bracht, onder de welluidende naam ‘1 Night in Paris’. De erfgename zelf was daar niet echt blij mee, vertelde ze: “Ik keek altijd op naar vrouwen als prinses Diana, en nu zou ik nooit meer zoals hen worden. Ik wil een familie. Ik wil normaal zijn. Ik wil gelukkig zijn.” Ze spande dan ook een proces aan tegen Rick en trof uiteindelijk een schikking. Ze kreeg 400.000 dollar, waarvan ze een deel aan een goed doel schonk.

Jason Shaw

Toen Paris 21 was, had ze een relatie met model Jason Shaw, die acht jaar ouder was. Het koppel was zelfs een jaar lang verloofd, van 2002 tot 2003, maar de relatie liep op de klippen. De twee bleven wel vrienden en in 2010 flakkerde hun romance kort nog opnieuw op. “Paris heeft altijd van Jason gehouden en ze geeft veel om hem”, klonk het bij vrienden. “Maar ze was nog een kind tijdens hun relatie en ze was niet klaar voor een serieuze verbintenis.”

Simon Rex

Of Simon Rex, een VJ op MTV, en Paris effectief een relatie hadden, is nooit echt duidelijk geworden. Het gerucht deed wel de ronde dat de twee meer dan enkel vrienden waren. En Simon had in 2009 ook enkele mooie woorden over de erfgename veil: “Mensen denken dat Paris een dom blondje is. Ik wil het niet voor haar verpesten, maar ze speelt het goed. Ze weet exact wat ze doet. Ze is eigenlijk erg slim. Ze weet goed wat ze doet, en ze speelt een rolletje zodat mensen zouden geloven dat ze een leeghoofd is. Dat is ze niet. Ooit zei ze tegen me: ‘Ik vertel iedereen gewoon wat ze willen horen, en dan doe ik wat ík wil doen.’”

Joe Francis

In 2003 begon Paris een relatie met Joe Francis, die de pikante tv-show ‘Girls Gone Wild’ bedacht. Later noemde hij haar “ontembaar”, maar ook “lastig”. “Je kan geen serieuze relatie met Paris hebben zonder drama.”

Nick Carter

De relatie tussen Paris en Backstreet Boy Nick Carter was op z'n zachtst uitgedrukt ‘ingewikkeld’. Na een relatie van zeven maanden kwam in 2004 de sekstape uit, waarna Nick met zijn vriendin brak. Vier dagen later kwamen ze elkaar echter opnieuw tegen tijdens een feestje. Paris ging met Nick naar huis, waarna hij haar de volgende dag naar een meeting bracht. Een dag later werd de erfgename gefotografeerd met blauwe plekken in haar gezicht. Nick hield vol dat hij daar niets mee te maken had: “Ik kan je een ding vertellen: ik heb haar niet aangeraakt. Zo ben ik niet. Ik zou zoiets nooit doen.”

Twee jaar later bekende Nick in het radioprogramma van Ryan Seacrest dat hij een avontuurtje beleefde met Ashlee Simpson om wraak te nemen op Paris, die hem bedrogen zou hebben met de toen getrouwde acteur Chad Michael Murray. Hij wilde Ashlee wel niet kwetsen, zei hij: “Zij en Paris zijn twee erg verschillende mensen. Voor zover ik weet is Ashlee een goed iemand. En ik zeg niet dat Paris slecht is, maar ze heeft problemen." En in z'n biografie schreef hij: “Paris was voor mij de slechtste persoon in de wereld om een relatie mee te beginnen. Ze voedde mijn slechtste ingevingen wat feesten betreft.”

Paris Latsis

Er was een tijd waarin hét celebritykoppel Paris & Paris heette. De erfgename had namelijk een relatie met de Griekse Paris Latsis, ook een erfgenaam. Na een relatie van acht maanden vroeg hij haar in mei 2005 ten huwelijk, met naar verluidt 15 ringen waaruit ze mocht kiezen. “Ik ben zo verliefd en dankbaar dat ik zo'n eerlijk en loyaal persoon gevonden heb", vertelde een verliefde Hilton aan Us Weekly. “Het voelt alsof we voorbestemd zijn en ik ben blij dat ik iemand gevonden heb waar ik de rest van mijn leven mee kan doorbrengen.”

In september 2005 was het sprookje echter uit. “De afgelopen maanden ben ik tot het besef gekomen dat dit voor mij de juiste beslissing is", liet Hilton weten. “We blijven de beste vrienden en ik zal altijd van hem houden.” En Latsis deelde mee: “Ik maak momenteel een erg moeilijke tijd door. Ik houd erg veel van Paris. Dit was de mooiste tijd van mijn leven.”

Stavros Niarchos III

Na Latsis koos Paris opnieuw voor een rijke Griek: Stavros Niarchos III. Hij was het ex-vriendje van Mary-Kate Olsen, die niet met de nieuwe relatie kon lachen. “Paris en ik hadden alleen maar goede dingen over elkaar te zeggen", klonk het in december 2005. “Nu kun je wel zeggen dat we niet praten.” Paris en Stavros lieten het niet aan hun hart komen en bleven een koppel tot maart 2007. Een vriendin van Paris vertelde toen aan E!News: “Ze was Stavros al een tijdje beu.”

Josh Henderson

In 2007 had Paris een relatie met ‘Desperate Housewives’-acteur Josh Henderson. De romance duurde een paar maanden, maar toen Paris in juni naar de cel moest voor rijden onder invloed, was het klaar. “Ik heb al heel lang niet meer met Paris gepraat", zei Josh in 2009. “Maar het gaat altijd goed met haar.”

Tyler Atkins

Na haar verblijf in de gevangenis begon Paris in juli 2007 een romance met de Australische surfer Tyler Atkins. “Ze is erg slim en een geweldig meid. We delen dezelfde interesses”, vertelde Tyler daarover. “We hangen rond op het strand en praten over mode. Het is erg leuk geweest! Ze is cool en we genieten van elkaars gezelschap.”

Benji Madden

Voordat Benji Madden een relatie begon met Cameron Diaz, beleefde hij een romance met Paris. Die was daar erg gelukkig mee, want Benji’s tweelingbroer Joel vormde een koppel met haar beste vriendin, Nicole Richie. “Het is perfect! We zijn als zussen en zij zijn een tweeling, dus dat werkt erg goed. Nicole en ik zouden schoonzussen worden", droomde ze luidop in mei 2008. “We praten er constant over. Ik ben zo blij, zo verliefd. Ik weet dat ik de rest van mijn leven wil doorbrengen met Benji. Ik wil voor eeuwig bij hem zijn. Als je ons samen zag, zou je het snappen. Hij is mijn beste vriend.” Maar in november was het sprookje uit. “Ze had het de laatste tijd zo druk. Haar werk- en reisschema’s maakten het moeilijk om tijd te vinden om samen door te brengen", vertelde een bron aan E! News. “Ze is erg droevig en wil tijd alleen. Nu wil ze zich op haar werk en op zichzelf focussen.”

Doug Reinhardt

In het begin van 2009 viel Paris als een blok voor Doug Reinhardt, die je misschien kent van het MTV-programma ‘The Hills’. Zes maanden later was de relatie alweer voorbij. Paris deelde Doug het nieuws niet persoonlijk mee, maar schakelde haar woordvoerder in. Die liet aan E! News weten dat het koppel uit elkaar was, maar toen de journalist een reactie van Doug vroeg, wist die nog van niets. Al was één iemand wel blij met de breuk: zus Nicky Hilton, die geen fan was van Doug.

Cy Waits

In 2010 begon de hotelerfgename een relatie met nachtclubmanager Cy Waits. Maar in augustus van dat jaar werd hij betrapt op dronken rijden, en Paris - die bij hem in de auto zat - werd gearresteerd voor cocaïnebezit. Ze bekende schuld en kon zo een (tweede) celstraf ontwijken. Het koppel bleef bij elkaar tot juni 2011. Toen vertelde Paris aan E! News: “Cy is een goede kerel. We zijn al jaren vrienden en zullen dat altijd zijn. Ik heb alleen wat tijd nodig om op mijzelf te focussen. We praten constant. Ik kan alleen maar mooie dingen over hem zeggen.”

Afrojack

In 2012 zou de Nederlandse dj en producer Afrojack samen met Paris aan een album gaan werken, maar al snel doken geruchten op dat er iets meer gaande was tussen de twee. In mei kwam er een einde aan de vermeende romance, omdat de dj naar verluidt niet op zoek was naar iets serieus. En dat album kon Paris ook vergeten: “Ik heb er de stekker uitgetrokken", zei hij in 2014. “Ik heb nog steeds contact met Paris, maar muzikaal zijn we een andere weg ingeslagen. Er werd zoveel bullshit over ons geschreven, gewoon omdat ze is wie ze is. Ik heb haar een kans gegeven, maar uiteindelijk: genoeg is genoeg.”

River Viiperi

Datzelfde jaar (2012) begon Paris dan maar een relatie met het Spaanse model River Viiperi, die elf jaar jonger is. “Hij is een van de liefste en eerlijkste mannen die ik ooit ontmoet heb in mijn leven”, vertelde de verliefde erfgename in 2013. “Hij behandelt me als een prinses. Hij is ook nog eens de mooiste man die ik ooit gezien heb.” Hoewel er al van trouwen gesproken werd, gingen de twee in 2014 uit elkaar. In de media spraken ze niet over de breuk, maar Paris deelde wel een opvallende quote op haar Instagrampagina: “Ik heb oprecht medelijden met mijn vriendjes wanneer we uit elkaar gaan", schreef ze. “Ik vraag me af hoe het voelt om terug naar de basis te moeten gaan.”

Thomas Gross

In 2015 ontmoette Paris de Oostenrijkse zakenman Thomas Gross op het filmfestival van Cannes. De vonk sprong meteen over. “Ik heb het gevoel alsof ik me op een heel ander moment in mijn leven bevind”, zei ze in februari 2016. “Ik leef in Zwitsersland nu. Ik ben verliefd. Ik weet het niet, ik voel me eindelijk als mezelf. Het is opwindend. Ik ben écht gelukkig.” Toch zorgden hun drukke levens voor problemen. In april 2016 gingen Paris en Thomas uit elkaar.

Chris Zylka

Toen Paris in 2017 een relatie begon met acteur Chris Zylka, was ze nog nooit zo zeker van iets geweest, vertelde ze. “Hij is ongelofelijk, op elk vlak. We zijn al heel lang vrienden, zeker zes jaar. En de afgelopen maanden werd het dan serieus en dat veranderde mijn leven op zoveel manieren. Het bracht me zoveel geluk.” Het duurde dan ook niet lang vooraleer het koppel zich verloofde, maar in november 2018 was het alweer voorbij. “Het was de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb”, zei Paris daar eerder deze week nog over. “Ik denk niet dat hij de juiste persoon was. Ik vind mezelf een geweldige vrouw en ik verdien iets geweldig. Het voelde niet juist. Ik heb veel te hard gewerkt om mijn leven gewoon aan iemand te geven. Hij moet perfect zijn.”

Carter Reum

Op dit moment heeft Paris een relatie met zakenman Carter Reum (39). En de liefde is nog groot, want Paris post regelmatig verliefde foto’s en filmpjes op haar Instagramaccount. Benieuwd of dit de ware blijkt te zijn.