Drie miljard euro, maar liefde is niet te koop: steenrijke Athina Onassis wordt ziek van het liefdesgeluk van haar ex Redactie

16 november 2018

07u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Haar vermogen wordt geschat op drie miljard euro, maar Athina Onassis (33) heeft ondervonden dat liefde niet te koop is. De kleindochter en enige erfgename van de legendarische Griekse reder Aristoteles Onassis moet met lede ogen toezien hoe haar ex-echtgenoot nog geen jaar na hun echtscheiding al is hertrouwd. Dat schrijft het weekblad TV Familie.

Alvaro de Miranda Neto (45), Doda voor de vrienden, is een Braziliaanse olympisch ruiterkampioen. Hun passie voor paarden bracht hem en Athina bij elkaar, want ook zij is professioneel ruiter. Al bleek achteraf dat vooral haar fabelachtige fortuin Doda zo aantrok.

Miskraam

Athina en Doda trouwden in 2005. Zijn twee kinderen nam Athina er met alle liefde bij, ook toen ze zelf zwanger werd en een miskraam kreeg. Het koppel woonde afwisselend in Florida, op het Griekse privé-eiland van Athina en in Oud-Turnhout, waar Athina een villa bezat. Lang kon Doda zijn stille, ietwat verlegen echtgenote echter niet trouw blijven.

In 2016 betrapten veiligheidsagenten Doda thuis in Florida in bed met een andere vrouw. Het was dan nog de zus van een collega-amazone van Athina. Doda smeekte om niks tegen zijn vrouw te zeggen. Tevergeefs. Hij mocht meteen z’n koffers pakken. Kapot van verdriet vluchtte Athina naar ons land en naar haar geliefde paarden.

Belgische prostituee

Tijdens de vechtscheiding kwamen nog meer onfrisse verhalen naar boven. Athina kon bewijzen dat Doda tijdens hun huwelijk meer dan acht jaar lang een relatie had met een Belgische luxe-prostituee. Hij argumenteerde dan weer dat hun huwelijk stukging omdat zij hem geen kind kon schenken. Doda eiste 400 miljoen dollar bij de scheiding, maar kreeg er ‘slechts’ elf miljoen, oftewel één miljoen per vol jaar dat ze getrouwd zijn geweest, zoals in hun huwelijkscontract was opgenomen.

En nu is Doda dus hertrouwd, met de blonde Braziliaanse tv-presentatrice Denize Severo die hij kort na z’n huwelijksbreuk leerde kennen. Zijn 18-jarige dochter Viviane, het meisje voor wie Athina altijd zo goed is geweest, was zijn getuige. De bruiloft in een super-de-luxe resort in de Algarve ging niet onopgemerkt voorbij. En dat was ook de bedoeling: voor de romantische foto’s had het bruidspaar zelfs een Instagram-pagina aangemaakt. Zodat Athina ze zeker onder ogen zou krijgen...

Mager en bleek

Athina Onassis is er letterlijk ziek van. Ook al wordt ze inmiddels amoureus gelinkt aan een Italiaanse miljonair, het besef dat de man van wie ze dacht dat hij haar ‘Grote Liefde’ was nu definitief aan een ander toebehoort, heeft haar doen crashen. Terwijl Doda en Denize hun wittebroodsweken vierden, lag Athina volgens Braziliaanse media met een depressie in een Belgisch ziekenhuis. In wélk ziekenhuis is niet geweten. Inmiddels is ze weer op de been. Maar echt goed gaat het niet met het ‘rijkste meisje ter wereld’. Wie de paardensport een beetje volgt, zag tijdens de recente wedstrijd in Lier hoe mager en bleek Athina er tegenwoordig uitziet.