Drie maanden na haar bevalling is Kylie Jenner alweer super strak: "Ik ben nog het meest verrast van iedereen" KDL

14 mei 2018

14u11

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Na een voor de media verborgen zwangerschap, beviel Kylie Jenner (20) op 1 februari van Stormi, haar dochtertje met haar vriend, rapper Travis Scott. Dat Kylie ooit zwanger was, valt al niet meer te zien. De realityster ziet er namelijk al opnieuw erg strak uit.

Kylie is zelf erg verrast door de staat van haar lichaam na de bevalling, vertelt ze. "Ik eet nog altijd hetzelfde als toen ik zwanger was en ik heb nog geen voet binnen gezet in een fitnesscentrum. Ik denk dat ik gewoon goede genen heb", klinkt het in Harper's Bazaar. "Ik hou mijn gewicht ook niet de hele tijd bij. Ik hou van mijn lichaam, en van alles wat ermee gebeurd is, maar ik zou binnenkort wel opnieuw naar de fitness moeten, gewoon voor mijn gezondheid. Al gebruik ik die weinige uren vrije tijd liever om bij te slapen, dan om te sporten", vertelt ze nog.

