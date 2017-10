Drie actrices getuigen over seksuele intimidatie van Vlaamse acteur TK

Vorige week raakte al bekend dat de samenwerking tussen de Vlaamse acteur Jappe Claes, bekend van onder meer 'Daens' en 'De Zaak Alzheimer', en het Nationale Theater in Den Haag stopgezet werd. De reden: de 'aanhoudende geruchtenstroom' over grensoverschrijdend seksueel gedrag. En de feiten gebeurden niet enkel daar: drie actrices getuigen over hun ervaringen met Claes toen hij lesgaf op de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam.

Actrices Cat Smits, Emma Pelckmans en Anne Van Veen getuigden bij de Nederlandse talkshow De Pauw over hoe Jappe Claes omging met zijn studentes. Ze studeerden allemaal op een ander moment aan de Amsterdamse Academie, maar hun ervaringen vertonen erg veel gelijkenissen.

"Ik studeerde er in 2008", aldus Cat. "Hij begon me algauw berichtjes te sturen dat hij over me droomde." Hij vroeg haar ook mee naar een hotel 'om een rol met haar te bespreken'. "Ik had er al over gehoord, het gerucht deed de ronde dat Claes affaires had met studentes en hen meevroeg naar een zeker hotel." Smits stemde uiteindelijk in omdat ze in een heel kwetsbare positie stond; omdat ze was ingestroomd in het tweede jaar kon ze makkelijk weggestuurd worden. "Hij zei niets over de rol, maar vroeg me naar mijn privéleven, of ik beschikbaar was en of ik hem te oud vond. En terwijl hij dat vroeg, kwam hij steeds dichter bij me zitten."

Schietgebaar

Smits wist uiteindelijk te ontsnappen door te zeggen dat ze niet single was en naar huis moest. Claes kuste haar nog voor haar huis. "En de volgende dag was het mis. Vanaf toen kon ik niets meer goed doen in de klas. Een paar maanden later werd ik weggestuurd tijdens een gesprek waar maar één van de vier hoofddocenten aanwezig was: Jappe Claes. Hij liep daarna naar me toe en deed alsof hij me neerschoot in de gang. En ik was weg."

Pelckmans omschrijft Claes ook als 'heel manipulatief'. "Hij liet me boodschappen overbrengen aan de klas, zodat ik geïsoleerd werd van de groep. En ik had geen keuze, want we hadden hier te maken met een man die mij nog moest beoordelen. En er werd ons op het hart gedrukt om vooral niets te zeggen tegen andere studentes. We moesten vooral zwijgen."

Directie ook schuldig

"Ik had ook klasgenoten die doodsbang waren", vertelde Smits nog. "Ze wisten ook niet hoe ze uit de situatie moesten geraken. Ik had een medestudente die zich verstopte in de toiletten en mij sms'te of ze al naar buiten kon komen, want Jappe stond haar op te wachten. We wisten het wel van elkaar, maar je kon er geen kant mee op."

Uiteindelijk werd Claes in 2014 ontslaan als docent op de Academie. Anne Van Veen vindt het echter vreselijk dat dit zo laat gebeurde en dat Claes dit nog met de andere actrices kon doen. Ze had de situatie immers al aangekaart bij de directie toen zij - voor Smits - op de school zat. "Ik was een van de eersten, hij werkte er toen nog maar net. Je werd echt ingelijfd. Na anderhalf jaar heb ik dat gemeld, maar de directeur zei dat hij niets kon doen 'want hij had er zich zelf al schuldig aan gemaakt'."