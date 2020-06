Drew Barrymore schrijft eerlijk Vaderdag-bericht: “Hij was een geschifte poëet. Maar als kind begreep ik dat” SDE

22 juni 2020

11u04

Bron: Instagram 0 Celebrities Waar zowat de hele wereld zondag een lovend eerbetoon aan zijn of haar vader bracht ter ere van Vaderdag, koos Drew Barrymore (45) voor een iets andere aanpak. In een bericht op Instagram blikte de actrice terug op de getroebleerde relatie met haar vader John, die al jaren uit haar leven verdwenen is.

“Mijn moeder koos een wild card uit om m’n vader te zijn", vertelt Drew Barrymore op Instagram, bij een oude foto van haar vader John en haar moeder Jaid. “Hij was een geschifte poëet, een hedonistisch kind in een mannenlichaam. Maar als kind begreep ik dat.” John, ook een acteur, verliet z'n familie toen Drew pas negen jaar oud was. Toen Drew zélf bekend raakte als kindsterretje, ging het al snel bergaf met haar. Zo ging ze op haar dertiende voor het eerst naar een afkickcentrum om haar drugs- en alcoholverslaving te behandelen, en bracht ze anderhalf jaar door in een psychiatrisch instituut. Toen ze veertien was, rukte ze zich los van haar ouders.

“Op een of andere manier heb ik er geen enkele gevolgen aan overgehouden en heb ik geen vadercomplex”, laat ze in haar bericht weten. “Ik denk dat ik het wel fijn had gevonden om een vader te hebben die er niet zo extreem uitzag. Of die gebleven was. Maar zijn wildheid zit in mij. Zijn gaves zijn hier. De demonen die hij moest overwinnen, zijn aan mij om te verslaan. Ik houd van hem. Niet omwille van wie ik wilde dat hij was, maar omwille van wie hij echt was.”

Belangrijke rol

“En als ik vandaag naar al die foto’s van papa’s kijk, die hun taak als vader uitoefenen, dan had inderdaad een klein deeltje van me gewild dat hij erbij zou horen. Maar dat deed hij nooit. En ik ben niet zeker dat ik dat ooit gedaan heb. Wat ik wel weet ... Allebei mijn ouders hebben een erg belangrijke rol gespeeld in wie ik nu ben als ouder. Niets daarvan ziet er perfect uit. Maar het werkt, dankzij zo veel liefde en samenhorigheid. En beschikbaarheid.” Drew heeft ondertussen zelf twee dochters, Olive (7) en Frankie (6), met haar ex Will Kopelman.

“Ik heb geen foto van hoe m’n vader er nu uitziet (John stierf in 2004, red.) om aan te tonen hoe geweldig alles was. Ik heb een foto die toont hoe het was. En dat is mijn verhaal. En dat is perfect zoals het is. Mijn vader gaf me de gift van het leven. Een geweldig gevoel voor humor. En die wildheid die ik echt heel erg koester.”

